El ministro Pablo Bustinduy y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cierran el Congreso Crisis Ecosocial en Teruel

TERUEL 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, clausuran este sábado en Teruel a partir de las 13.15 horas el Congreso 'Crisis Ecosocial: Causas, Consecuencias y Desafíos' que la Fundación 1º de Mayo, vinculada a CCOO, celebra en el Espacio Cultural San Julián desde este viernes.

La doble jornada, que sale por primera vez de Madrid, aborda en esta ocasión los diversos extremos que explican las razones de la crisis ecológica, social y económica del momento y sus principales consecuencias en materias como las dinámicas poblacionales, el acceso a los recursos hídricos o a una alimentación saludable, los efectos sobre la salud pública, la necesidad de avanzar en la transición energética y las perspectivas sobre la cantidad y la calidad del empleo. Y cómo el movimiento sindical ha de ofrecer una respuesta a todas estas cuestiones con el fin de reforzar los niveles de cohesión social.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo de la activista y consultora en Transiciones Ecosociales, Yayo Herrero, quien ha apuntado la condición de las personas como "seres radicalmente ecodependientes": "No hay vida humana sin naturaleza, no hay tecnología posible sin ella, no hay economía posible sin esa trama de la vida", ha asegurado la activista durante su discurso.

"Debemos pensar en la crisis ecosocial y sus soluciones de una forma más amplia que no sólo pensando en el modelo productivo. Porque la producción, aunque es crucial, es sólo una parte de un proceso complejo de reproducción que es el que tiene por objetivo mantener la vida humana en pie", ha continuado.

El acto se enmarca dentro de la serie de congresos de Trabajo, Economía y Sociedad que la Fundación 1º de Mayo celebra cada dos años, siendo ésta su quinta edición.

"Estamos ante una crisis sistémica que supone el mayor reto al que se enfrenta la humanidad, pues está en juego la propia supervivencia de la especie humana", ha asegurado el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, en su explicación de por qué se ha escogido esta temática en esta edición el Congreso.

"Además, la realidad que hoy conocemos pone en cuestión la lógica del crecimiento sin límites, dependiendo directamente al modo de producir y a los hábitos de consumo, lo que supone un constante cuestionamiento del ideario tradicional de la izquierda y del movimiento sindical", ha continuado.

"Yo creo que es importante que la Fundación de Comisiones Obreras reflexione sobre esta crisis porque Comisiones Obreras, que es el primer sindicato de este país, es un actor en estas transiciones ecosociales, porque nos afectan muchos de esos impactos", ha asegurado el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, en su intervención.

"Y es importante que lo hayan hecho en la provincia de Teruel, donde se dan varias de las circunstancias de la crisis ecosocial que vamos a tratar durante estos días", ha añadido Pina.

La jornada de este viernes ha conformado un foro eminentemente aragonés para hablar de población y territorio y la crisis ecológica que lleva aparejada con expertos de la Comunidad como Vicente Pinilla, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza; Mari Luz Hernández, Análisis Geográfico Regional también de la Universidad de Zaragoza; y Cecilia López, de Red Española de Desarrollo Sostenible, con el secretario de Salud laboral, Sostenibilidad, movilidad y atención a drogodependencias de la CCOO Aragón, Luis Clarimón.

ARROJO Y LA CRISIS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El evento también aborda los efectos de la crisis ecológica y el pasado y presente de la crisis ecosocial con referentes del ecologismo español como Ernest García, Joaquim Sempere y José Manuel Naredo, entre otros.

Además este sábado al mediodía intervendrá el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo.

Abrirá la segunda jornada la catedrática de Filosofía Política y parte del Grupo de Investigación, Justicia e igualdad de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), María Xosé Agra, que hablará del feminismo y la crisis ecológica a partir de las 9.30 horas.

La posterior mesa redonda en la que participarán el secretario Confederal CCOO Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental, Mariano Sanz; el doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, Albert Recio; y la doctora en Economía de la Autónoma de Madrid, Gema Durán, abordará las claves del cambiante mercado de trabajo ante los cambios que suscitan las diferentes crisis de los últimos años.