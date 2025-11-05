Minuto de silencio por el crimen machista en Zaragoza: "Tenemos reflexionar sobre qué se está haciendo mal"

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza por Eugenia, víctima mortal de violencia machista en la capital aragonesa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha guardado un minuto de silencio a las 12.00 horas de este miércoles para transmitir "nuestra condena y nuestro dolor" por el asesinato de Eugenia, de 49 años, a manos de su pareja, en la vivienda que compartían en el zaragozano distrito de San José. Después, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha urgido a reflexionar sobre qué se está haciendo mal para que hechos como el de ayer se sigan produciendo.

Así lo ha expresado Chueca en declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento, en el que ha habido representación de todos los grupos municipales --PP, PSOE, Vox y ZeC--. También se ha sumado la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, consejeros municipales y vecinos.

En señal de duelo y apoyo a los familiares, se ha decretado un día de luto y las banderas ondean hoy a media asta. Además, en el balcón principal luce la pancarta 'Contra la violencia de género'.

"Es un hecho de condena y que no se tendría que estar produciendo en nuestra ciudad", ha expresado la regidora, quien ha trasladado "el pésame y el dolor" de todos los zaragozanos a los familiares de la víctima.

Natalia Chueca ha animado a "todas las mujeres que sufren esta lacra y esta condena a que usen los recursos disponibles por parte de las distintas administraciones, a que acudan a la Policía Nacional para poder estar dentro de los programas que les dan protección".

Acerca de la víctima de este martes, Chueca ha subrayado que no estaba dentro del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema Viogén), "lo cual nos indica que ha llegado a un trágico desenlace y no estaba ni registrada dentro de los sistemas de control que se han establecido".

Por ello, ha insistido en la importancia de "concienciar" y en que las mujeres víctimas de violencia de género "utilicen los recursos" y se pongan bajo la protección del Estado: "Que no tengan miedo".

Del mismo modo, ha emplazado a vecinos, familiares y compañeros, de mujeres "que vean o que puedan intuir que pueden estar sufriendo este problema, esta lacra, animarles, acompañarles para que denuncien y para que utilicen los recursos que las administraciones ponemos a su disposición".

ZARAGOZA EN VIOGÉN

Por otro lado, en cuanto a la firma del protocolo para la adhesión de Zaragoza al sistema Viogén, la alcaldesa ha señalado que, tras la celebración de una Junta de Seguridad Local en este mes de noviembre, se procederá a la firma en el Ministerio con un acuerdo que duplica el esfuerzo en medios humanos, al pasar de 15 a un 30% de protección de mujeres víctimas de riesgo bajo y aquellas que pasen de bajo a medio.

"Las fechas que nos dan desde el Ministerio es que, una vez que se produzca la Junta, procederemos a la firma, en un mes y medio", ha precisado Chueca.

De esta forma, "a principios de 2026, Zaragoza estará por fin dentro del sistema Viogén", un programa "que tiene muchos años de historia y no fue hasta que llegó un Gobierno del PP al Ayuntamiento, con Jorge Azcón, cuando se le dio "un impulso fuerte", ha recordado.