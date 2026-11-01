'Miradas en red' utiliza el lenguaje audiovisual para formar a jóvenes en la prevención de la violencia contra la mujer

Se trata de sensibilizar a la juventud aragonesa mediante la creación colectiva de piezas audiovisuales orientadas a la prevención de la violencia contra la mujer en el entorno digital. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el proyecto 'Miradas en Red Aragón', una iniciativa transformadora desarrollada en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para el año 2026.

El proyecto, organizado de manera conjunta por Laura Contreras (MovieCamp) y Víctor Izquierdo (Barbecho Productions), tiene como objetivo principal sensibilizar a la juventud aragonesa mediante la creación colectiva de piezas audiovisuales orientadas a la prevención de la violencia contra la mujer en el entorno digital.

A través de un total de seis talleres prácticos que se celebrarán en distintos municipios aragoneses entre noviembre y diciembre de 2026, participantes de entre 13 y 20 años analizarán, desde una perspectiva crítica, los estereotipos de género, los mitos del amor romántico y las distintas manifestaciones de la violencia digital presentes en contenidos audiovisuales y redes sociales. A partir de este análisis, desarrollarán el guion, rodaje y montaje de sus propias piezas audiovisuales.

La iniciativa combina el debate pedagógico con el aprendizaje técnico audiovisual, contando además con el asesoramiento de la especialista en materia de igualdad y violencia sexual y digital, Violeta Lasheras.

El proyecto se desarrollará en sedes de las tres provincias aragonesas, adaptándose a las dinámicas de cada localidad. En Zaragoza tendrá lugar un taller continuo del 9 al 19 de noviembre, dirigido a alumnado del centro de formación CPA Salduie; en Épila será del 21 de noviembre al 1 de diciembre en TANGRAM, con la participación del IES Ródanas; y en Huesca, del 27 de noviembre al 11 de diciembre en Espacio Z.En Teruel, Barbastro y la Comarca del Jiloca se han programado talleres autoconclusivos el 3 de noviembre en el IES Vega del Turia, el 18 de noviembre en el Espacio Joven de Barbastro y el 20 de diciembre en la sede de la Comarca de Jiloca en Calamocha.

Cada taller culminará con una sesión pública de proyección, muestra y debate, en la que los jóvenes participantes presentarán sus creaciones ante la comunidad, fomentando el diálogo social y la reflexión crítica.'Miradas en Red Aragón' tiene como objetivo no solo dotar a la juventud de herramientas técnicas del sector audiovisual, sino convertir este lenguaje en un canal participativo para la identificación, denuncia y erradicación de los discursos y conductas machistas en las redes y en la sociedad.