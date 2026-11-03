El MNAC propone el 17 de noviembre para iniciar los trabajos de traslado de las pinturas profanas de Sijena

Archivo - La fachada exterior del MNAC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha propuesto que los trabajos de traslado de las pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) se inicien a partir del martes 17 de noviembre.

Según ha informado este martes el museo, ha traslado al Gobierno de Aragón una propuesta de calendario y de plan de trabajo con el punto de partido en esa fecha.

El museo, una vez recibió la comunicación de la autorización de la Comisión del Patrimonio Cultural de Huesca, reprogramó los trabajos de desmontaje, embalaje y traslado, que tenía programados para julio.

El MNAC dijo desde el primer momento en que se dictó la sentencia sobre las obras de Sijena que las pinturas profanas no tenían los problemas de conservación ni los impedimentos técnicos que padecen las obras murales. El museo recordó que las pinturas profanas no están quemadas y que ya se licitó hace tiempo a la empresa SIT el desmontaje y traslado.