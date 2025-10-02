Mobility City, escenario nacional de debate sobre movilidad: "Los vehículos individuales producen el 48% de emisiones"

La profesora de Ingeniería Civil y Planificación Urbana en la Universidad de Berkeley, Marta González, en su ponencia en Mobility City. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mobility City acoge durante este jueves y viernes, 2 y 3 de octubre, el segundo Congreso español de Investigación en Movilidad. En su primera jornada, ha contado con la ponencia de la profesora de Ingeniería Civil y Planificación Urbana en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Universidad de California), Marta González, quien ha incidido en que no son aviones o camiones grandes los que producen más emisiones, sino los vehículos individuales, en concreto, un 48%.

Fundación Ibercaja, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la plataforma multidisciplinar Mobility 2030; la Universidad de Zaragoza, mediante el Instituto de Investigación IEDIS y la Universidad San Jorge, han organizado esta cita nacional que reúne más de 30 contribuciones científicas firmadas por más de un centenar de autores.

En este primer día, se dan a conocer innovaciones y estudios en materia de ciudades e infraestructura, sociedad y medio ambiente; mientras que el viernes será el turno de nuevos vehículos y evolución de los actuales, energía y materiales.

Marta González, principal ponente, ha hablado sobre cómo ha cambiado la "ciencia de la movilidad". En el pasado, se tomaban las encuestas realizadas para diseñar, a partir de las mismas, modelos basados en econometría; sin embargo, actualmente "los datos de movilidad vienen del móvil, de forma anónima, no sabes quién es la persona que viaja ni por qué está viajando, así que usamos física estadística y todo está basado en probabilidades".

La profesora de Berkeley ha comparado el trabajo de investigación que se lleva a cabo con "un trabajo de detective", puesto que "partimos de datos incompletos y sesgados, porque no tenemos a todo el mundo todo el tiempo, a datos completos que te dan lo que llaman el gemelo digital de la ciudad".

Ha explicado que "sin saber nada de una persona, a priori, vas encontrando mucha información en los datos". En este sentido, González ha incidido en que con el tiempo que ha durado un trayecto, la congestión del tráfico y el modelo de vehículo "te podemos decir cuántas emisiones produces".

A partir de este modelo mesoscópico "hemos empezado a comparar ciudades" y se observa "un espectro que va desde las más dispersas a las más compactas --en cuanto a distribución-- y también lo que llamamos monocéntricas --Boston-- y policéntricas --Los Ángeles--, en lo que se refiere a movilidad". El objetivo es "ver cuáles son las formas de planificar una ciudad donde tengamos menos emisiones", ha avanzado la profesora de Ingeniería Civil y Planificación Urbana.

CAMBIO CLIMÁTICO

Uno de los "problemas" del presente es el cambio climático, ha reconocido, no obstante, del total de emisiones que se generan, la mayoría proceden, en un 48%, de vehículos individuales, frente a lo que cabría pensar de las producirían aviones o camiones.

"Hay millones de personas en vehículos individuales haciendo viajes diarios", ha resumido Marta González, asegurando que son los que más emisiones generan. Por tanto, una vez que se ha llegado a esta conclusión, el siguiente paso es concienciar.

En este sentido, los investigadores "nos preguntamos: "¿Cuáles de estos viajes podrían hacerse en bicicleta? ¿Cuáles de estos viajes podrían hacerse en coches eléctricos?". Ha respondido: "Esto es lo que tenemos que planificar pensando dónde colocamos carriles bici --en las ciudades--, o cargadores para vehículos eléctricos.

"Estamos jugando con la ciudad para planificarla mejor", ha afirmado González, quien se ha referido a la capital aragonesa para señalar que el hecho de que el Congreso español de Investigación en Movilidad se celebre en Zaragoza y en Mobility City "es simbólico" y denota que las instituciones "están alineadas para hacerlo mejor y en unos años se verá reflejado".

Como conclusión, Marta González ha expresado que el propósito es lograr una planificación compacta de las ciudades, puesto que, hasta el momento, se ha demostrado que el número de emisiones es más reducido. "Aunque se genere más congestión, necesitamos planificación de ciudades compactas, donde consigas todo a 15 minutos sin tener que coger el coche", ha apuntado.

ORGANIZACIÓN

Por parte de Mobility City, su coordinador, Jaime Armengol, ha recordado que la primera edición de este congreso se celebró en 2023 "fue un éxito" y "se decidió darle un carácter bienal". De este modo, Mobility City se convierte en "punto de encuentro" de los avances en movilidad e investigación" y escenario de generación de sinergias entre los asistentes, procedentes de distintos puntos de España.

Desde el CSIC, la coordinadora del Área Global Vida, Teresa Moreno, ha hablado de la movilidad como "un reto muy complejo, que no es solo un tema científico, sino social". Por ello, ha apostado por la celebración de eventos como este congreso para trasladar a la sociedad los avances en este campo. "Hay que pensar en la repercusión de las decisiones que tomamos, por ejemplo, si ir en coche o andando", ha apuntado.

Desde el punto de vista académico, el catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, José Alberto Molina, ha subrayado la importancia de estudiar las últimas tendencias en movilidad, recalcando, por ejemplo, que en este congreso se abordará la relación entre teletrabajo y reducción de emisiones.

Por último, la profesora investigadora de la Universidad San Jorge (USJ), Ana Ruiz, ha destacado que desde las universidades aragonesas hay grupos de investigación que aplican "innovaciones" a un ámbito más concreto y "colaboramos con el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza".