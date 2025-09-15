Mobility City impulsa en el emprendimiento del sector en la Semana Europea de la Movilidad

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mobility City refuerza su papel como motor de cambio en el ámbito de la movilidad sostenible, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, con tres programas clave orientados al emprendimiento.

En concreto, estos tres programas son: Innovación abierta, que fomenta la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía; aceleración de startups, que apoya a nuevos proyectos con soluciones disruptivas en transporte y movilidad; y transferencia tecnológica, destinada a llevar la investigación y el desarrollo a aplicaciones reales que transformen nuestras ciudades.

Con estas iniciativas, Fundación Ibercaja reafirma su compromiso con un futuro donde la movilidad sea sostenible, accesible y eficiente.

Mobility City actúa como punto de encuentro para el desarrollo y apoyo de proyectos estratégicos, generación de conocimiento y difusión de tendencias que marcan el rumbo hacia ciudades más inteligentes y resilientes.

Desde este ecosistema se promueve una visión integral que abarca la forma en que nos desplazamos, producimos y diseñamos los entornos urbanos del futuro.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN ABIERTA

Uno de los ejes de esta estrategia es el Mobility Open Innovation Program, desarrollado junto a Zebra Ventures, que ha situado a Zaragoza como epicentro de la innovación en movilidad. El programa selecciona startups para desarrollar soluciones en ámbitos como baterías eléctricas, inteligencia artificial aplicada a la movilidad, software para vehículos y movilidad compartida.

Durante los próximos meses, las 12 startups seleccionadas recibirán formación y mentoría especializada, culminando en noviembre con una jornada en Mobility City donde presentarán sus resultados ante empresas, administraciones e inversores estratégicos.

El programa se complementa con actividades como Demo Days, hackathones para estudiantes y jóvenes profesionales, y la iniciativa "De Proyecto a Startup", que acompaña a los emprendedores desde la idea hasta la creación de negocios viables.

HANGAR 73: DE LA IDEA A LA EMPRESA

En esta misma línea de transferencia tecnológica, Hangar 73 Venture Studio es un programa que proporciona acompañamiento técnico, espacios de trabajo colaborativo y una bolsa económica de hasta 20.000 euros para impulsar prototipos, certificaciones y la constitución de nuevas sociedades.

Este proyecto representa un ejemplo de colaboración público-privada, capaz de activar el talento local y proyectarlo hacia el mercado global. Impulsado por Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de Zaragoza, sigue un modelo de Venture Builder inverso que permite que resultados de innovación desarrollados por empresas -como los recientemente generados por BSH- puedan transferirse a equipos emprendedores multidisciplinares, transformándolos en proyectos viables y comercializables.

START-UP BOOST 2025: ACELERACIÓN MULTISECTORIAL

El próximo 17 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, se lanzará Start-up Boost 2025, un programa de aceleración multisectorial impulsado por Fundación Ibercaja, el Ayuntamiento de Zaragoza, INCIBE y Sherpa Tribe.

Esta iniciativa gratuita, financiada a través de los fondos Next Generation-EU, ofrece a las startups un itinerario completo de formación y asesoramiento que incluye 90 horas de formación presencial, 45 horas de mentorías individuales y 60 horas de asesoramiento personalizado en áreas clave como movilidad, sostenibilidad, ciberseguridad, internacionalización y aspectos legales.

Las startups trabajarán en un formato híbrido y en enero culminarán el programa con un Investor Day, donde presentarán sus proyectos ante inversores estratégicos.

Así, Fundación Ibercaja demuestra que la movilidad sostenible no es solo una meta, sino una realidad en construcción, impulsada por el talento, la colaboración y la innovación. Durante la Semana Europea de la Movilidad, estas entidades muestran cómo las ideas pueden transformarse en acción concreta, generando soluciones que impactan en la movilidad del futuro.

"Mobility City nació con la vocación de ser la casa común de la movilidad, un espacio donde convergen tecnología, regulación y ciudadanía. En esta Semana Europea de la Movilidad, reafirmamos nuestro compromiso con el emprendimiento y la innovación como motores del cambio. Todo el avance en movilidad sostenible será posible si la ciudadanía lo entiende y lo hace suyo. Por eso, trabajamos para que cada proyecto tenga impacto real y sea accesible para todos", ha indicado el coordinador de Mobility City, Jaime Armengol.