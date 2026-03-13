Mobility City muestra la aventura de los pilotos españoles en el Dakar: las 25 motos que los llevaron a la gloria

Algunas de las motos con las que Marc Coma ganó el Dakar en la exposición 'Reinas del desierto' que acoge el Mobility City de Fundación Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La historia de más de 40 años de participación española en la aventura del Dakar reunida en la larga trazada del Pabellón Puente de Zaragoza. Un recorrido por las hazañas y experiencias de vida de la mayor aventura en los desiertos de tres continentes a través de 25 motocicletas de pilotos españoles entre 1982 y 2025 es lo que el público aragonés podrá encontrar en 'Reinas del desierto', la exposición organizada por Fundación Ibercaja en el Mobility City.

La muestra, que podrá visitarse hasta junio, ha sido inaugurada este viernes por el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el jefe de Mobility City, Jaime Armengol, y el comisario de la exposición, Pep Vila, el "liante" de todo, como él mismo se ha definido, por haber logrado reunir por primera vez esta colección de máquinas, historia viva de las gestas del raid español, muchas de ellas piezas de museo cuya exposición temporal ha generado huecos insustituibles en las casas de grandes pilotos como Nani Roma o Jordi Viladoms.

Un acto que han arropado con su presencia tótems del Dakar como Marc Coma --cinco títulos--, Joan Barreda --30 victorias de etapa--, Gerard Farrés --11 participaciones en motos con un tercer puesto y dos segundos puestos con vehículos ligeros--, Óscar Gallardo--dos subcampeonatos--, Carlos Mas --segundo, cuatro quinto y séptimo-- y Joan Porcar --pionero en 1982 con su Ossa 310 Pioneer--, quienes en su mayoría han tomado la palabra luego en una mesa redonda en la que han celebrado el reencuentro y la ocasión de recordar aventuras y dar a conocer sus grandes tesoros al gran público.

La muestra recibe al visitante en la parte más alta del puente Zaha Hadid desde la misma rampa de salida del 'Start' para iniciar un recorrido que parte de los primeros años 80 con aquellos 'locos' en busca de aventuras como Joan Porcar, y los Jordi Arcarons, Carlos Mas, Óscar Gallardo que pusieron la semilla para despertar a la afición española y esa fructífera cantera de pilotos que luego saboreó las mieles del triunfo --Marc Coma y Nani Roma como estandartes-- en un deporte en el que la gloria ya se conquista con la mera participación.

UNA EXPOSICIÓN ÚNICA

"Sin duda no será fácil volver a reunir este número de motos, sobre todo por lo emblemáticas que son, tenemos las motos ganadoras tanto las de Mar Coma como de Nani Roma, y luego motos que han hecho segundo, tercero, como Carlos Mas, Óscar Gallardo, Gerard Farrés, la de Joan Barreda y sus 30 etapas ganadas y de Laia Sanz, ganadora en la categoría de chicas y dos veces entre los 10 primeros en la general, así como de pilotos aragoneses como Víctor Rivera y Carlos Miret", resume el comisario Pep Vila, histórico piloto de camiones en la prueba reina y más dura del mundo de los raids.

Con esta exposición, Fundación Ibercaja muestra las condiciones extremas y la dureza física y mental a la que se enfrentan los pilotos que participan cada año en esta competición. Una aventura que caló en la afición española y dio paso a generaciones de grandes pilotos:

"El Dakar ha tenido una popularidad muy grande por su dureza y hemos tenido pilotos que han estado siempre delante con opciones de ganar, tanto en coches como en motos, como Carlos Sainz y Nani Roma, en una carrera muy especial porque es aventura, aunque ahora es mucho más competición, pero sigue siendo difícil apartar la vista de un vídeo con las imágenes del desierto, que te hipnotizan, sin duda es muy atractivo", comparte Vila.

EVOLUCIÓN A LO LARGO DE CASI MEDIO SIGLO DE HISTORIA

A lo largo de la exposición, los visitantes podrán conocer la evolución de la mecánica y del diseño, con motocicletas que ganan en seguridad y ligereza sin perder potencia. También se puede percibir la clave de los tres escenarios desérticos a los que se ha adaptado la mítica prueba ideada por Thierry Sabine en 1977, desde aquella París-Alger-Dakar en la que motos coches y camiones compitieron juntos y sin apenas reglas, su asentamiento en el paraíso africano perdido desde 2008 por las amenazas terroristas de Al Qaeda, su posterior salto a Suramérica y su paso a Arabia Saudita, donde parece haber hecho fortuna si la guerra actual en Irán no compromete su continuidad.

"Suramérica se supo adaptar muy bien y reunir los ingredientes necesarios para que continuase presente el espíritu Dakar hasta que el modelo de carrera se fue estancando y pasó al 'Middle East', en Arabia Saudita, un hábitat muy favorable, con un buen desierto, solamente un país, con las instituciones involucradas en la creación de la carrera", valora el campeón Marc Coma junto a cuatro de sus cinco motocicletas KTM sobre la "capacidad de adaptación" y el vivir en la "incertidumbre permanente" del Dakar.

PILOTO Y MÁQUINA JUNTOS EN LA AVENTURA

El piloto de Esplugues de Llobregat (Barcelona) destaca la simbiosis que se produce en carrera entre piloto y máquina. "Son muchos kilómetros que haces tú con tu moto, solo, haciendo la navegación, yendo a la máxima velocidad que uno puede y se establece una relación, moto y piloto tienen que ser casi prácticamente uno y a veces hablas con uno y te dice, yo le hablo la moto. Estas historias existen porque es que el tiempo que pasas en ellas es muchísimo", reconoce.

Una relación que canaliza realmente el diálogo interior, como explica el piloto Gerard Farrés: "La verdad es que hablas mucho contigo mismo. Hay momentos en los que te pierdes, en los que la moto se rompe, que te caes y tiene que haber esta psicología de hablar con tu consciente", comparte.

Momentos complicados para los que, advierte, conviene estar preparado mentalmente: "A veces el subconsciente no entiende de verdades y en el Dakar todo lo que tú digas positivamente al consciente, el subconsciente se lo cree. Momentos en los que estás enfermo, a 40 de fiebre y estás ganando una etapa",

En ese momento recuerda Farrés una primera hazaña que imprime carácter a la fuerza: "Yo corrí un año con los cruzados rotos, anterior y posterior, los ligamentos lateral interno y externo, y un menisco, fue mi primer Dakar, me lesioné en noviembre, tenía que operarme, la carrera era en enero y la hice, 16 en la general, mi primer Dakar y tercero en la última etapa. Sí es verdad que la mente se trabaja y por ello trabajamos mucho con psicólogos preparándonos para esta gran aventura".

Las motos lucen preciosas en el Pabellón Puente, pero atesoran en el interior de su maquinaria episodios extremos de lucha por la supervivencia, horas y días de soledad y un asomarse a lo desconocido que solo quienes lo han vivido lo transmiten con verdadera vehemencia y una mirada apasionada: "En un Dakar nos ha pasado de todo, ha habido lágrimas porque hemos perdido amigos, nos hemos hecho daño todos, a mí se me han quemado motos, hemos vivido momentos mágicos llegando a un pódium, pero se pasa de todo, así que tengo que animar a toda la gente aficionada a este deporte, venid, que os va a gustar", recomienda.

Fundación Ibercaja impulsa de esta manera su segunda exposición en torno al mundo de las motos en Mobility City, dando continuidad a su objetivo de ser un espacio enfocado en la movilidad en sus diferentes ámbitos y modalidades, y con el compromiso de la entidad de llegar a todos los públicos, tal y como resalta su director general, José Luis Rodrigo. "Mobility City tenía que ser también un espacio lúdico, atractivo y entretenido, no solamente para dar a conocer lo que va a ocurrir en el mundo de la movilidad, sino también exposiciones como esta, 'Las reinas del Dakar, o como la muestra magnífica sobre la historia de Ferrari, la historia de Rolls Royce, o la última, que acaba de terminar, que es la historia de Opel, una marca muy vinculada también a Zaragoza", ha enumerado.