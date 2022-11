Mobility City organiza tres ponencias sobre tendencias y casos de éxito en robótica y automatización

ZARAGOZA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mobility City de Fundación Ibercaja organiza este jueves 1 de diciembre el GR-EX Global Robot Expo en IFEMA Madrid. Empresas punteras en robótica aérea y vehículos no tripulados mostrarán sus casos de éxito a través de diferentes ponencias y mesas de diálogo.

La asistencia requiere inscripción previa a través de https://www.mobilitycity.es/contacto/ Representantes de compañías y entidades del sector de la robótica y movilidad inteligente ofrecerán

tres ponencias, centradas en robótica aérea, vehículos autónomos en áreas urbanas y robotización de vehículos terrestres para transportes de personas y mercancías.

El primer panel 'Robótica aérea y vehículos aéreos no tripulados' estará moderado por Eduardo Montijano Muñoz, profesor titular de la Universidad del Área de Lenguajes y Sistemas de la EINA-Universidad de Zaragoza y contará con la presencia de Carlos Poveda, CEO UMILES Group y con Rafael Harillo, Senior Advisor & Council de InterFlight Global Europe.

Posteriormente, en la mesa de diálogo 'Movilidad inteligente', moderada por Pilar Santolaya, doctora en Sociología, de Mobility City de Fundación Ibercaja, se debatirá sobre vehículos autónomos en áreas

urbanas. En el coloquio participarán Jorge Villagrá, senior researcher, head of autopia research group (CSIC); Pablo Medrano, CEO de Casual Robots; David Espejo, sales manager & business development of autonomous transport systems de ZF Mobility Soluions, y Eduardo Uriarte Ruiz, vicepresident of technology and expansion en Goggo Network.

Cerrará la jornada un panel sobre 'Robotización de vehículos terrestres para transportes de personas y mercancías' moderado por Gabriel Marro, director de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de laUniversidad San Jorge, y de la Cátedra Mobility Experience, e intervendrán Javier Coleto, director de estrategia de movilidad sostenible de TECNALIA; Francisco Sánchez, director de electrónica y

movilidad inteligente de CTAG y Fernando Brea, head of collaborative projects de CELLNEX.

Esta nueva edición de GR-EX potenciará las sinergias entre los distintos sectores y tecnologías, incorporando una nueva área expositiva denominada eXtended Economy (XE) que agrupa a las empresas desarrolladoras de soluciones de realidad extendida (VR, AR y XR); operadores e integradores de IoT, datos, blockchain; cloud y ciberseguridad; economía tecnológica, assets digitales y monetización, consultoría estratégica y agencias de marketing y operadores tecnológicos y movilidad.

Entre las empresas que estarán presentes en GR-EX|Global Robot Expo destacan Fundación Ibercaja, Qualcomm, Schneider Electric, Fundación ONCE, Hyundai, Harmonic Drive, Aaeon, Advantech, Alisys, Tekniker, Proglove, Dobot, Universal Robot*entre otras, así como ponentes del más alto nivel: Clearpath, Qualcomm, Schneider Electric o Hyundai Motor, entre otros.