El Mobility Hackaton Zaragoza 2025, escenario para la innovación en soluciones a los retos de la movilidad

La consejera municipal Tatiana Gaudes, junto a los participantes en el Mobility Hackaton Zaragoza 2025 celebrado este fin de semana en Etopia. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio Etopia de Zaragoza ha acogido este domingo la última jornada del Mobility Hackaton Zaragoza 2025, cita con la innovación del talento joven mediante la colaboración público privada con la que ha culminado la programación de la Semana Europea de la Movilidad.

Hasta medio centenar de personas repartidas en equipos han podido participar en el reto planteado sobre la movilidad sostenible en una iniciativa que este domingo ha recibido la visita de la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

Durante todo el fin de semana estudiantes universitarios, emprendedores, profesionales del sector, programadores, diseñadores y especialistas en sostenibilidad han ideado sus propuestas de soluciones con la oportunidad de apoyarse en las mentorías de expertos en movilidad, tecnología, emprendimiento y diseño.

Trabajos que han sido defendidos en exposiciones de cinco minutos frente a un jurado compuesto por representantes del sector público, empresas, inversores y expertos en movilidad.

"Lo que queremos que aporte esta iniciativa es innovación. Creamos este hackatón para atraer talento y creo que lo hemos conseguido, diez equipos, más de 40 personas pensando durante 3 días seguidos los retos del futuro de la movilidad en la ciudad de Zaragoza, diferentes proyectos, al final todos tenían muy buena pinta pero únicamente tres podían ser los ganadores", ha valorado Gaudes.

La consejera municipal ha destacado que con iniciativas como esta "la Administración se acerca a los ciudadanos y captamos todo ese talento de la gente joven que hay en la calle para poder mejorar la vida de los ciudadanos a través de la movilidad".