El modelo de movilidad urbana de Zaragoza será protagonista en el eMobility Expo - MOW 2026 de Málaga

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, expondrá el modelo de movilidad de la capital aragonesa. - NEBEXT

ZARAGOZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El eMobility Expo World Congress - MOW 2026, el mayor evento profesional de Europa para la industria de la movilidad sostenible, autónoma, electrificada, conectada, y segura que tendrá lugar en Málaga los próximos 10 y 11 de marzo, reunirá a concejales y máximos responsables de movilidad de diferentes ciudades españolas como Zaragoza, Barcelona, Málaga, Valladolid, y Madrid para abordar este cambio de paradigma.

La movilidad urbana se encuentra en un momento de transformación profunda, impulsada por la necesidad de reducir emisiones, mejorar la calidad de vida y responder a los cambios sociales y tecnológicos. Con el objetivo de analizar y dar respuesta a estos desafíos,

Así, la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, junto con el gerente del área de Mobilitat, Infraestructures i Obres del Ajuntament de Barcelona, Ricard Font, la concejala Delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, y el concejal delegado de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez, compartirán las políticas públicas que están implementando en sus ciudades para crear sistemas de transporte más inclusivos, eficientes y de bajas emisiones.

En este contexto, el transporte público se consolida como la columna vertebral de la movilidad sostenible. Sin embargo, éste debe evolucionar desde modelos de transporte tradicionales hacia sistemas inteligentes y adaptativos.

Es en este punto donde la digitalización, la automatización y el análisis avanzado de datos se convierten en puntos clave para optimizar rutas, mejorar la experiencia del usuario y responder en tiempo real a la demanda.

Además, la movilidad integrada y los sistemas de transporte interconectados se vuelven esenciales para facilitar desplazamientos fluidos entre distintos modos --transporte público, micromovilidad y movilidad activa--, reduciendo la dependencia del vehículo privado y mejorando la eficiencia global del sistema urbano.

Un debate que será abordado por José Antonio Ondiviela, investigador experto en 'smart cities', asesor del ayuntamiento de Zaragoza y exdirector de soluciones de 'smart cities' de Microsoft. Prioridad a la micromovilidad y a la movilidad activa En esta búsqueda hacia una movilidad urbana más sostenible, los municipios están rediseñando las calles para favorecer la movilidad andando o en bicicleta.

Los coordinadores generales de movilidad de las ciudades de Barcelona y Madrid, Ángel López y María José Aparicio, expondrán cómo sus ciudades integran bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetes y dispositivos de movilidad personal en la infraestructura, regulación y planificación multimodal.

Asimismo, el congreso eMobility World Congress - MOW también abordará como este impulso a la micromovilidad se apoya cada vez más en soluciones tecnológicas como sensores, sistemas de telemetría y análisis de datos en tiempo real para gestionar flotas de forma eficiente, anticipar la demanda y mejorar la seguridad de los usuarios.

INFRAESTRUCTURAS Y NORMATIVA, RETOS DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA LIGERA

La adopción masiva de vehículos eléctricos ligeros como las bicicletas eléctricas, los patinetes o las motocicletas eléctricas ligeras plantea nuevos desafíos en términos de infraestructura en las ciudades: la necesidad de soluciones eficientes de carga, almacenamiento y mantenimiento impulsa el desarrollo de baterías modulares, sistemas de intercambio rápido y puntos de carga seguros integrados en el entorno urbano.

En este contexto, el congreso también compartirá como las ciudades deben adaptar las normativas y códigos de edificación para prepararse ante un crecimiento sostenido de estos vehículos. Pero además de los vehículos eléctricos ligeros, también están surgiendo con fuerza los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).

Pedro Manuel Quintero, profesor de la Universitat Politècnica de València, y Francisco Ramirez, Data Scientist de Bettair Cities analizarán las oportunidades que ofrecen los eVTOL para descongestionar las ciudades, pero también los retos regulatorios, tecnológicos y de planificación urbana que surgen.

El futuro de la movilidad, a debate en Málaga Los próximos 10 y 11 de marzo, eMobility Expo World Congress - MOW será el punto de encuentro global para impulsar la transformación del sector, reuniendo a más de 6.000 congresistas, 370 expertos y líderes internacionales y 200 firmas expositoras, que presentarán las tendencias tecnológicas y sostenibles más punteras en el ámbito de la movilidad.