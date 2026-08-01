El Monasterio de San Juan de la Peña acoge el ciclo 'Música en la roca' con tres conciertos este mes de agosto

Biella Nuei celebrará su 40 aniversario con un concierto en el Monasterio de San Juan de la Peña. - ALBERTO CASAS

HUESCA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de San Juan de la Peña acogerá este mes de agosto tres conciertos en el ciclo 'Música en la roca', que forma parte de la programación de 'Aragón, tierra de cultura', puesta en marcha por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Gobierno de Aragón para llevar acciones culturales a lugares emblemáticos de la comunidad autónoma, protagonizadas por artistas aragoneses.

Este año, en el ciclo 'Música en la roca' actuarán el Dúo Boix - San Miguel, Biella Nuei y Maríaconfussion, los días 7, 14 y 21 de agosto. Las actuaciones serán en el Monasterio Viejo, el primer y tercer concierto, y en el Monasterio Nuevo, el segundo.

El precio de los conciertos es de 10 euros por recital, pueden adquirirse en la página web de Turismo de Aragón e incluyen el traslado de ida y vuelta desde Jaca y desde Santa Cruz de la Serós.

La salida del autobús desde Jaca se efectuará a las 19.30 horas en la plaza Biscós y desde Santa Cruz de la Serós en el parking de la localidad a las 20.00 horas. Los asistentes deberán trasladarse al monasterio en los autobuses habilitados para la ocasión, en ningún caso en vehículos particulares.

DÚO BOIX - SAN MIGUEL

El ciclo comenzará el 7 de agosto, a las 20.30 horas en el Monasterio Viejo, con el Dúo Boix - San Miguel, con la soprano montisonense María Eugenia Boix, acompañada al piano por Javier San Miguel, que recorrerán un repertorio lírico variado.

María Eugenia Boix, natural de Monzón (Huesca), obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Fue primer premio en las Becas Montserrat Caballé - Bernabé Martí 2007 y semifinalista del concurso Operalia, organizado por Plácido Domingo en 2012 en Pekín. En 2026 recibió el Premio Especial a la Trayectoria en los 27º Premios de la Música Aragonesa, celebrada en su localidad, Monzón.

Ha actuado en prestigiosas salas, teatros y auditorios nacionales e internacionales y ha cantado bajo la dirección de maestros como Federico María Sardelli, Carlos Mena, Monica Huggett, Juan Carlos Rivera, Silvia Márquez, Albert Recasens, Luis Antonio González, Eduardo López Banzo, Alejandro Posada, Aisslinn Nosky, Miquel Ortega, Rossen Milanov, Lars Ulrik Mortensen, Gennadi Rozhdestvensky, Jaime Martín, Paul Goodwin, Lionel Bringuier, Guillermo García Calvo, Virginia Martínez, Massimo Spadano, Andrés Salado, Tomàs Grau, Víctor Pablo Pérez, Kazushi Ono y Neville Marriner, entre otros.

Por su parte, Javier San Miguel realizó sus primeros estudios de piano en Burgos, continuándolos posteriormente en el Conservatorio Superior de Madrid con María Ángeles Rentería. Amplió su formación con el pianista Ricardo Requejo y, posteriormente, en el Conservatorio de Neuchâtel (Suiza), bajo la dirección del maestro Olivier Sörensen.

Su especialización y conocimiento del repertorio de canto le ha llevado a trabajar en diversos campos relacionados con él, ha sido responsable de la formación de jóvenes valores del mundo de la lírica y de pianistas dedicados a este repertorio, y ha impartido clases magistrales en Madrid, Córdoba, Zaragoza, Santander, Leuwen, Wiemar, así como es colaborador y asesor de revistas especializadas, y acompañante habitual en recitales de canto.

BIELLA NUEI Y MARÍACONFUSSION

El 14 de agosto, el Monasterio Nuevo será escenario a las 20:30 horas del concierto de celebración del 40 aniversario de Biella Nuei. Esta actuación forma parte de la celebración del aniversario de la banda, que está protagonizando varios conciertos muy especiales en los que hacen convivir el folk y la jota con otros estilos.

Son especiales porque quieren que el público aragonés celebre con ellos tantos años de recuperación y defensa de la cultura y el patrimonio musical de Aragón, y porque invitan a participar con ellos en cada concierto a músicos, cantantes y bailarines de cada ciudad, haciendo del acto un auténtico homenaje a los artistas locales que representan con su trabajo lo mejor de la música y el folclore de la comunidad.

También participan algunos de los músicos más reconocidos de distintos estilos celebrando el patrimonio folclórico aragonés y rompiendo fronteras entre estilos: músicos de clásica, jazz y electrónica.

El ciclo finalizará el 21 de agosto, a las 20:30 horas, en el Monasterio Viejo con el concierto 'Deja que te cante' de Maríaconfussion. Se trata del proyecto del pianista Faustino Cortés y la actriz y cantante María Pérez Collados, en el que están acompañados por el guitarrista Pepe Vázquez y por el percusionista José Luis Seguer 'Fletes'.

Estos artesanos de la música tocan desde del jazz al folklore, del pop a la chacarera. Se nutren de los ritmos latinos y de la energía de la percusión. Maríaconfussión tiene tres discos publicados: 'Al borde de la piel', 'Hay camino' y el que presentan en este recital, 'Deja que cante'.