Morón (Vox): "No queremos que ningún inmigrante legal o ilegal pueda vivir a costa del esfuerzo de los aragoneses"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha subrayado que desde su formación política "no queremos que ningún inmigrante legal o ilegal pueda vivir a costa del esfuerzo de los aragoneses", tampoco que algún inmigrante ilegal "pueda acogerse a paguitas que salen de nuestros bolsillos".

Así lo ha expresado Morón en una rueda de prensa este lunes en la que ha enfatizado en que la actual ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) "permite y provoca un gran efecto llamada", apostando desde el Grupo Parlamentario de Vox por "dar seguridad jurídica a una ley que no reconoce explícitamente la necesidad de la residencia legal en España", como sí lo hace la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Morón ha criticado que estas situaciones "se cronifiquen", algo que, a su juicio, demuestran las cifras: "Más del 50% de los 1.100 inmigrantes perciben las ayudas correspondientes al PACIMV en Aragón llevan más de cuatro años percibiéndolas". Ha señalado: "Esto es inaudito y no se puede consentir".

Por este motivo, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Aragón ha respaldado la "propuesta de reforma" del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de llevar al Parlamento autonómico un proyecto de ley que "bajo el principio de prioridad nacional exija un arraigo real, verificable y duradero vinculado a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y de la trayectoria de cotización a la Seguridad Social".

En este punto, Santiago Morón se ha preguntado "qué es lo que le molesta a la izquierda", dado que "si es verdad que los inmigrantes que no tienen la residencia legal no pueden percibir este tipo de prestaciones, con esta reforma no va a cambiar excesivamente la situación". Por lo tanto, "no entendemos cuál es su preocupación", incidiendo en que el resultado de la modificación que propone Vox dota a la normativa de "mayor seguridad jurídica".

UN "SINSENTIDO"

Además, ha recordado que el Grupo Parlamentario de Vox presentó el 9 de diciembre de 2021 una proposición de ley, "a los seis meses de aprobación de la misma" para "corregir un sinsentido": "Que se exigiese la residencia legal en España, no solo la residencia efectiva en Aragón a través del empadronamiento, que no es lo mismo, como ya advirtió a tal efecto el Consejo Consultivo de Aragón".

Aquella propuesta, ha continuado Morón, "contó con el apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también del Partido Popular, nuestro actual socio de Gobierno".

Sin embargo, ha opinado que "lo que ocurre en realidad es que a la izquierda y determinadas asociaciones que viven de esta inmigración descontrolada les vienen mal estas reformas porque ellos quieren seguir favoreciendo el efecto llamada, niegan los efectos de una invasión descontrolada, como denunciamos desde Vox".

"Las ayudas deben de llegar a quien realmente lo necesite, sean nacionales o extranjeros que estén en situación legal en nuestro país y que estén plenamente integrados en nuestra sociedad y hayan contribuido al bienestar de la misma", ha resumido Morón.