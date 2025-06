Morón (Vox) propone destinar a los afectados por las tormentas los 400.000 euros aportados a la FAMCP

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha propuesto este lunes destinar a los municipios afectados por las tormentas del pasado fin de semana los 400.000 euros aportados por el Gobierno autonómico a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para gastos de funcionamiento.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha expresado su "solidaridad y afecto" hacia los 12 municipios afectados, entre otros Letux, Almonacid de la Cuba, Almochuel y Azuara, felicitando a Protección Civil y a los voluntarios por la labor que están realizando, recordando que "ha habido situaciones dramáticas" y daños a infraestructuras, con carreteras cortadas y falta de suministro de energía y agua. "Ahora es momento de estar con los vecinos", ha dicho.

Morón ha compartido la propuesta de la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Mar Vaquero, de aprobar la declaración de zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil y le ha pedido "celeridad" para poner en marcha la iniciativa desde el Gobierno de Aragón.

Ha señalado que el Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada la aportación de 400.000 euros a la FAMCP "para carguitos, asesores y políticos" y se ha preguntado "si no puede ir este dinero a los vecinos que lo han perdido todo", añadiendo que el Gobierno regional aprobó en 2023 una ayuda de 300.000 euros para los afectados por los terremotos de Marruecos, cuestionando "por qué no hacemos lo mismo ahora", quejándose de que "cuando los vecinos de Azuara o Letux sufren una catástrofe no hay ningún tipo de ayuda mientras se siguen destinando 5 millones a la supuesta cooperación al desarrollo". Los vecinos afectados por las trombas del fin de semana "no son menos que los marroquíes", ha zanjado.

Santiago Morón ha pedido también que se limpien los cauces de los ríos, en este caso el Aguasvivas y ha criticado que el Gobierno de Aragón "sigue haciendo caso del Pacto Verde", a lo que se ha opuesto: "Hay que limpiar los cauces de los ríos, aunque nos multen", y ha lamentado "la inacción" de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Vox ha presentado varias iniciativas al respecto en el Ayuntamiento de Belchite, la comarca de Campo de Belchite y en las Cortes de Aragón, pero se han limpiado "cero kilómetros" y solo se ha encargado un estudio por 40.000 euros.