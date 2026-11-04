Morón (Vox) resalta que "la prioridad nacional se incorpora en el Presupuesto del Gobierno de Aragón en 2027"

El portavoz de Vix, Santiago Morón. - VOX
ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha realizado una valoración favorable del Proyecto de Presupuestos de 2027 que ha presentado este miércoles el Gobierno de Aragón porque da "cumplimiento a los compromisos que VOX estableció en el pacto de Gobierno firmado tras las pasadas elecciones autonómicas en las que los aragoneses reclamaron el doble de Vox".
Unos Presupuestos que ha calificado como un "ejercicio de lealtad y responsabilidad para dar estabilidad y fortaleza al Gobierno de Aragón en beneficio de los aragoneses". Morón ha celebrado la incorporación del "principio de la prioridad nacional que Vox considera inexcusable, porque es de justicia social y de absoluto sentido común".
En este sentido, ha recalcado lo siguiente: "Lo hemos dicho muchas veces, ante unos recursos que son escasos, la prioridad deben ser los nuestros, quienes tienen arraigo y compromiso con nuestro país, quienes contribuyen y han contribuido con su esfuerzo a que España, y por tanto Aragón, prospere".
Al mismo tiempo, ha destacado las "rebajas fiscales" que "se van a hacer realidad gracias al empuje de VOX", mencionando la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el Grupo 2.
"Esta nueva forma de hacer política, que es posible gracias al pacto de Gobierno firmado por VOX con el PP en Aragón, va a continuar con paso firme en los años sucesivos, no tengan ninguna duda. Estos presupuestos no son una meta, sino el principio de un camino de absoluta responsabilidad y eficacia en beneficio de los aragoneses", ha concluido.