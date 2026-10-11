MotorLand Aragón reunirá a los aficionados al motor clásico del 23 al 25 de octubre

Exposición de coches clásicos en el 'paddock' en la Motorland Classic Festival de 2025 - MOTORLAND ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

MotorLand Aragón celebrará del 23 al 25 de octubre una nueva edición del Classic Festival, que reunirá en Alcañiz a aficionados y participantes del automovilismo y motociclismo histórico con tres jornadas de actividad en pista y un programa de exposiciones y experiencias para el público, cuya jornada central será el sábado 24.

Los propietarios de motos, coches clásicos, monoplazas y sidecares podrán rodar en el circuito durante todo el fin de semana mediante tandas para sus vehículos. Además, el sábado se celebrarán algunas de las actividades más destacadas del encuentro, como la tradicional MotorLand Classic Parade y los copilotajes a bordo de vehículos Caterham.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Una de las novedades será la incorporación de un vermut musical en el paddock, de 12.00 a 14.30 horas, y un tardeo 'remember' en la terraza del pit lane, aproximadamente entre las 16.10 y las 18.30 horas, con música de las décadas de 1970 y 1980.

La jornada incluirá también el segundo Espíritu de Alcañiz y una concentración de Citroën AX. A las 12.30 horas, los propietarios de este modelo podrán participar en una vuelta específica al trazado, mientras que a las 17.30 horas se celebrará una charla sobre la historia de las versiones AX GT y GTI y la Copa de circuitos, con la presencia de los campeones Pablo Irizar, José Luis Muniesa y Martín Egaña.

Por su parte, la MotorLand Classic Parade permitirá a los vehículos históricos realizar una vuelta popular al circuito principal a partir de las 16.10 horas. El programa se completará con experiencias de copilotaje en Caterham, bautismos de sidecar y una opción infantil de esta modalidad en el paddock.

EXPOSICIONES Y ESPACIOS FAMILIARES

El recinto contará asimismo con un curso gratuito de iniciación a la fotografía deportiva en pista, previsto el sábado de 9.00 a 10.30 horas para mayores de 18 años, con inscripción previa y plazas limitadas.

La oferta incluirá una zona de arte con pintura en directo, un espacio de videojuegos retro con ocho máquinas recreativas de conducción y un circuito de Scalextric con la silueta de MotorLand. Los más pequeños dispondrán de una retro ludoteca gratuita, con monitoras y talleres temáticos durante toda la jornada del sábado.

Los interesados en participar en las tandas, la Classic Parade o los copilotajes pueden consultar la información y reservar plaza a través de la web oficial de MotorLand Aragón, que irá actualizando los detalles del festival en los próximos días.