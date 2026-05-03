MotoStudent abre el registro de su IX Edición con la inscripción de equipos de 16 países en las dos primeras semanas

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, participó en la gala de entrega de premios de la última edición de MotoStudent - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La IX edición de MotoStudent (2026-2027) acaba de abrir el plazo de inscripción de equipos. En sus primeros días de plazo ya se han inscrito equipos de 16 países en la competición internacional organizada por Moto Engineering Foundation.

Este primer hito marca el inicio del proceso de configuración de la parrilla de equipos, en una fase clave para universidades y centros de formación de todo el mundo. Destaca la diversidad geográfica que incluye tanto polos europeos de ingeniería como universidades de otros continentes.

Entre los países presentes se encuentran España, Alemania, Italia o Reino Unido, junto con equipos procedentes de Canadá o India, reflejo del carácter global de la competición. Asimismo, esta edición incorpora nuevos países al proyecto, como Francia o Rumania, y con la participación de equipos debutantes, evidenciando la capacidad de MotoStudent para atraer y renovar talento internacional. A este impulso se suman nuevas muestras de interés por parte de universidad de Turquía, Eslovaquia o Australia, lo que anticipa de nuevo una gran participación internacional.

Este arranque se produce tras una VIII Edición (2024-2025) que reunió a más de 1.200 estudiantes de más de 20 países y más de 13.000 asistentes en su evento final en MotorLand Aragón, reforzando el posicionamiento del proyecto como uno de los mayores desafíos universitarios de ingeniería aplicada al motociclismo a nivel mundial.

INNOVACIÓN TÉCNICA AL SERVICIO DEL TALENTO

La IX Edición incorpora una evolución de su reglamento técnico orientada a ampliar las capacidades de desarrollo de los equipos, fomentando la creatividad y la innovación, especialmente en ámbitos como el diseño aerodinámico y la integración de soluciones tecnológicas avanzadas.

Estas mejoras refuerzan el carácter de MotoStudent como entorno de aprendizaje práctico, donde los estudiantes trabajan en condiciones cercanas a la realidad de la industria, siempre bajo estrictos estándares de seguridad.

Un enfoque que no solo eleva el nivel competitivo, sino que también posiciona a MotoStudent como un auténtico laboratorio de ideas con potencial impacto en el futuro de la industria de la movilidad.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La competición mantiene sus dos categorías principales: MotoStudent Electric, centrada en propulsión 100% eléctrica, y MotoStudent eFuel, basada en motores de combustión alimentados por combustibles 100% renovables.

Ambas categorías reflejan el compromiso del proyecto con la sostenibilidad y permiten a los participantes enfrentarse a los retos reales de la transición energética, desarrollando soluciones alineadas con las tendencias actuales del sector de la movilidad.

Un ecosistema para el desarrollo del talentoMás allá de la competición, MotoStudent se consolida como una plataforma integral de desarrollo de talento, en la que los estudiantes adquieren competencias clave como el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la innovación o el liderazgo.

El proyecto se apoya en el ecosistema de MotorLand Aragón y TechnoPark MotorLand, que actúan como entorno de referencia para el desarrollo técnico, la experimentación y la conexión con la industria, posicionando Aragón como un punto estratégico en la formación de la próxima generación de ingenieros.

Muchos de los participantes han continuado su trayectoria profesional en competiciones internacionales como MotoGP, Fórmula 1 o WorldSBK, así como en empresas líderes del sector, reforzando el papel de MotoStudent como puente entre la universidad y la industria.

La IX Edición arranca con el objetivo de consolidar la evolución de MotoStudent en términos de calidad, impacto y proyección internacional, manteniendo su esencia como competición universitaria basada en el talento, la innovación y la sostenibilidad.

Un proyecto que continúa creciendo de forma sólida, generando oportunidades para estudiantes de todo el mundo y contribuyendo al desarrollo del futuro de la movilidad.