Muere atropellado el operario de una grúa en la A-23, segundo fallecido en el trabajo en dos días en Huesca

Concentración de UGT y CCOO Aragón este viernes para condenar la muerte de dos personas en accidentes de trabajo en la provincia de Huesca y solidarizarse con sus familiares, amigos y compañeros. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto atropellada este viernes en la autovía A-23 en el término municipal de Jaca (Huesca), según han informado a Europa Press la Guardia Civil de Huesca, los sindicatos UGT y CCOO Aragón y han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón.

El accidente se ha producido a las 8.30 horas en el kilómetro 423 de la autovía entre Jaca y Sabiñánigo, en el sentido decreciente, cuando un gruista que se encontraba en la calzada realizando labores de asistencia en carretera ha sido atropellado. El siniestro ha obligado a cortar el carril derecho.

Se trata del segundo accidente laboral con resultado de muerte ocurrido en la provincia de Huesca en menos de 24 horas tras el fallecimiento este jueves de un trabajador en las obras de construcción de una granja en Ballobar. El hombre, de 61 años y vecino de Urrea de Gaén (Teruel), pereció al quedar atrapado entre una máquina y la carga.

En su memoria y en repulsa por las circunstancias que rodean la siniestralidad laboral se han congregado este viernes los sindicatos UGT Aragón y CCOO Aragón en la plaza de la Constitución, una concentración que a última hora ha actualizado la luctuosa estadística de los dos fallecidos en este inicio de 2026 tras acumular seis meses sin tener que lamentar ningún accidente mortal en el trabajo.

El secretario de salud laboral de CCOO Comisiones Obreras de Aragón, Luis Clarimón, ha mostrado sus condolencias con las familias, amigos y compañeros de los fallecidos. Ha llamado la atención sobre las circunstancias "un tanto extrañas" en las que se produjo el siniestro de este jueves en Ballobar, puesto que en el momento del accidente, el trabajador, un hombre de 61 años, conductor de una grúa manipuladora telescópica, con experiencia y a punto de jubilarse tras llevar 12 años contratado, se encontraba solo y sufrió un atrapamiento con heridas muy graves, por lo que fue evacuado en un helicóptero del 112 a un centro hospitalario de Lérida y allí acabó falleciendo.

Por ello, Clarimón ha reclamado "más medios" a las administraciones competentes --ISSLA, Gobierno de Aragón Inspección de Trabajo, el propio Ministerio y la Fiscalía-- para vigilar y llegar a las pequeñas empresas, como en el caso de la granja en construcción en Ballobar, Estructuras Metálicas Bayo SL, una empresa contratada por la constructora Hidalgo Navarro Hinaco SL.

"La subcontratación vuelve a marcar el origen de la siniestralidad y la falta de recursos y medidas preventivas como creo que ha quedado claro en este caso", ha valorado el secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Por su parte, su homólogo de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha alertado sobre el hecho de que el sector de la construcción siga siendo el que presenta mayor siniestralidad en Aragón, tanto en accidentes en bruto como en índice de incidencia por cada mil personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. "De 2024 a 2025 la siniestralidad mortal en la construcción aumentó un 80%", según ha recordado sobre una situación que ha calificado de "absolutamente inadmisible" y frente a la que ha reclamado medidas para atajar el problema.

A ello, De las Morenas (UGT Aragón) ha sumado la necesidad de que la administración autonómica mayor implicación: "Estamos en un proceso de configuración de gobierno y por ello le pedimos al Gobierno de Aragón todavía más implicación si cabe para dejar a cero esta tasa de siniestros.