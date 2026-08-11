Muere el conductor de un coche tras chocar con un furgón en Cella (Teruel)

Choque frontal entre un choque y un furgón con un fallecido. - GUARDIA CIVIL TERUEL

GEA DE ALBARRACÍN (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

El conductor de un turismo ha fallecido este martes en el término municipal turolense de Cella tras sufrir un choque frontal contra un furgón --un camión caja--.

El accidente se ha producido a las 08.35 horas de este martes, 11 de agosto, a la altura del punto kilométrico 3 de la TE-V-9011, ha informado la Guardia Civil de Teruel.

El fallecido es un hombre, de 59 años y vecino de la localidad turolense de Gea de Albarracín.

Las pruebas de alcohol y drogas a las que se ha sometido el conductor del camión han resultado negativas y la Guardia Civil investiga las causas e instruye las diligencias para el juzgado de Teruel.