Sánchez traslada su pésame por el militar fallecido en Riglos y alaba la "valentía" de la UME

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio forestal de Burgohondo, a 30 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España). El incendio forestal - Mateo Lanzuela - Europa Press

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Pedro Sánchez, ha trasladado su "cariño" y su "solidaridad" a la familia y compañeros del soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha perdido la vida este domingo en un accidente de tráfico mientras trabajaba en la extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca).

En un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, Sánchez ha expresado también su deseo de una rápida recuperación a los heridos y ha agradecido "a todos los hombres de la UME y de los servicios de emergencia por vuestra entrega, compromiso y valentía". "Estamos en constante deuda con vosotros", ha concluido.

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, y otros tres están heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se han concentrado en esta jornada los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, al trasladar el pésame de "toda la sociedad aragonesa" a la UME y a la familia del militar fallecido.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que una de las autobombas que participaba en la extinción del incendio, en la que había cuatro personas, ha tenido un accidente, que ha causado la muerte de una de ellas, mientras que dos están heridas y otra ha sido ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ha emplazado, sin embargo, a que sea la Guardia Civil la que dé más detalles del siniestro.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón no han precisado más información acerca del siniestro vial, a la espera de que el Ministerio de Defensa confirme los detalles.