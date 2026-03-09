Muere un motorista en un accidente de tráfico ocurrido en la A-2 en Calatayud

Lugar del accidente ocurrido este domingo en la A-2 en Calatayud. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

CALATAYUD (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la autovía A-2, en Calatayud (Zaragoza).

El siniestro vial se ha producido sobre las 18.45 horas en el kilómetro 231 de la A-2, sentido Madrid, en el término municipal de Calatayud y, según han trasladado fuentes de la DPZ, no ha habido más vehículos implicados.

Tras recibir el aviso, los bomberos de la Diputación de Zaragoza han desplazado efectivos de los parques provinciales de Calatayud y La Almunia en un operativo en el que también ha participado la Guardia Civil y personal sanitario del 061.