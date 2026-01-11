Muere una persona y otras dos resultan heridas graves un accidente de tráfico en Mora de Rubielos (Teruel)

Los bomberos en el lugar del accidente de este domingo en MOra de Rubielos en el que ha fallecido una persona y otras dos han resultado heridas de carácter grave. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

RUBIELOS DE MORA (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas de carácter grave en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la carretera autonómica A-228 en el término municipal de Mora de Rubielos (Teruel).

Según ha informado la Diputación Provincial de Teruel, el siniestro se ha producido esta mañana en el kilómetro 112 de la carretera A-228, en el entorno de Mora de Rubielos. Los Bomberos de la DPT han sido informados por el 112 Aragón de un accidente en el que un vehículo se había salido de la vía. La A-228 conecta de norte a sur la N-420 en Cañada Velilla (Teruel) con la A-23 a la altura del municipio turolense de Sarrión.

A su llegada los bomberos se han encontrado volcado boca abajo el vehículo accidentado, del que han tenido que excarcelar al copiloto, que había quedado atrapado. La persona fallecida viajaba en la parte de atrás del turismo.

En el operativo han intervenido un oficial y tres bomberos de la DPT, así como personal del 061, sanitarios del centro de salud de Mora de Rubielos y agentes de la Guardia Civil.