Muere una de las personas atrapadas en el alud de Cerler y trasladan al herido a un hospital de Zaragoza con hipotermia

HUESCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una de las dos personas que han quedado atrapadas este jueves por un alud fuera de dominio esquiable en la zona del circo Cibollés, en Cerler, ha fallecido, mientras que la otra ha sido trasladada en helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con hipotermia.

La avalancha se ha producido en la mañana de este jueves, fuera de pistas, en el término municipal de Benasque. El aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, según ha informado Guardia Civil a Europa Press.

Al parecer, las dos personas que han quedado atrapadas formaban parte de un grupo de cuatro. Han sido dos de ellas las que han alertado de lo ocurrido en el entorno del circo Cibollés.

Tras recibir el aviso se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Benasque, que ha trabajado en la zona. También se han desplazado hasta allí un helicóptero del 112 desde Zaragoza, así como dos unidades de guías caninos.