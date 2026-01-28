El Gobierno de Aragón pide extremar la precaución en desplazamientos, zonas de montaña y actividades al aire libre

Archivo - Acceso al 112 Aragón, en el Edificio Pignatelli. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de emergencias 112 Aragón ha gestionado en la mañana de este miércoles una treintena de incidentes relacionados con la borrasca Kristin, principalmente en las comarcas de Gúdar-Javalambre y de Teruel, por lo que desde el Gobierno de Aragón han pedido extremar la precaución en desplazamientos, zonas de montaña y actividades al aire libre.

La mayoría de las incidencias han estado vinculadas a vehículos atrapados por la nieve y el hielo en la calzada, concentrándose el mayor volumen de llamadas entre las 10.00 y las 13.00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso amarillo por vientos en Gúdar y Maestrazgo para este jueves, 29 de enero, que permanecerá activo entre las 18.00 y las 23.59 horas.

Ante esta situación, el Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por zonas de montaña y carreteras secundarias.

Es aconsejable informarse previamente del estado de las vías, llevar cadenas o neumáticos de invierno y seguir en todo momento la evolución de los avisos meteorológicos y las actualizaciones oficiales.

AFECCIONES EN LA RED VIARIA

El temporal de nieve y viento está provocando importantes afecciones en la red de carreteras de Aragón, con especial incidencia en las provincias de Teruel y Huesca, donde se registran cortes totales y tramos con obligatoriedad del uso de cadenas.

En la provincia de Teruel, permanece cortada al tráfico la TE-68, entre los kilómetros 0 y 8,7, a la altura de Guadalaviar. Además, es obligatorio el uso de cadenas en numerosos tramos, entre ellos, en las siguientes carreteras: la TE-9032 (Albarracín), la TE-V-9033 (Villar del Cobo), la A-1704 (Frías de Albarracín), la A-2709 (Noguera de Albarracín), la A-2515 (Cella), la A-1515 (Santa Eulalia) y la A-1511 (Santa Eulalia-Orihuela del Tremedal).

Se mantiene la obligatoriedad del uso de cadenas en la provincia de Zaragoza, en el entorno del Moncayo, concretamente en la zona de Fuente de la Teja, debido a la presencia de nieve en la calzada.

Por su parte, en la provincia de Huesca, en la A-139, en el tramo Benasque-Llanos del Hospital, la vía permanece cortada. Asimismo, se exige el uso de cadenas en el Túnel de Bielsa (A-138), la A-217, en varios tramos, en la A-2617, en la A-135 (acceso a Torla) y en la A-1205, entre Jaca y Las Peñas de Riglos.

El Gobierno de Aragón insiste en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado actualizado de las carreteras antes de viajar 'https://idearagon.aragon.es/visincar/' y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y tráfico.

INCIDENCIAS EN EL TRANSPORTE ESCOLAR

La nieve caída en las últimas horas ha provocado también incidencias en el transporte escolar en la Comarca de la Sierra de Albarracín. En concreto, no se ha podido realizar la ruta escolar número 130, entre Frías de Albarracín y Albarracín, debido al estado de la calzada. Esta incidencia ha afectado a cuatro alumnos, con destino al CRA de Albarracín y al IES Lobetano.

Además, unos 50 alumnos han adelantado su regreso a sus domicilios por precaución a causa de la nieve en Cedrillas y Sierra de Albarracín. Como medida preventiva, se ha procedido al regreso anticipado de los alumnos transportados tanto de los colegios de la Sierra de Albarracín como de las rutas escolares de Cedrillas, con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado.

RIESGO FUERTE DE ALUDES EN EL PIRINEO

Según el Boletín de información nivológica y de peligro de aludes, hasta las 24.00 horas de este miércoles el nivel de peligro se sitúa entre 3 y 4 sobre 5, lo que supone un peligro fuerte en todo el Pirineo aragonés, como consecuencia de la marcada inestabilidad del manto nivoso tras las últimas nevadas y la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, el Gobierno de Aragón hace un llamamiento a la máxima precaución, especialmente entre las personas que realizan actividades en el medio natural. Se desaconseja expresamente la práctica de esquí fuera de pista y esquí de montaña, dado que el peligro de aludes es muy alto y puede producirse incluso con sobrecargas de baja intensidad.

El Ejecutivo autonómico recuerda que cualquier conducta imprudente incrementa de forma significativa el riesgo, no solo para quienes se exponen directamente, sino también para los equipos de intervención y rescate, que deben actuar en condiciones de especial peligrosidad.

Por ello, se recomienda restringir la actividad en áreas de alta montaña y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Desde el 112 Aragón se insiste, además, en la importancia de seguir las recomendaciones ante episodios de frío intenso y viento fuerte, con el fin de minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la población.