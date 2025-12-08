Un muerto y varios heridos en una colisión múltiple en la N-260a, a la altura de Biescas (Huesca)

Un muerto y varios heridos en una colisión múltiple en la N-260a, a la altura de Biescas - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

HUESCA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo ha resultado muerto y los otros tres ocupantes han resultado heridos de diversa consideración tras una colisión frontolateral contra otro turismo y una posterior colisión por alcance de un tercer coche a uno de los anteriores implicados en la N-260a, a la altura del término municipal de Biescas (Huesca).

La Sala de Emergencias 112 SOS Aragón ha informado a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, que a las 14.15 horas de este lunes se ha producido un accidente de circulación a la altura aproximada del punto kilométrico 508,400 de la carretera N-260a, sentido ascendente y término municipal de Biescas.

El conductor de uno de los turismos que ha fallecido ha sido trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de la localidad de Huesca, es un varón de 38 años y vecino de la provincia de Vizcaya. El resto de ocupantes del mismo vehículo, una mujer de 66 años fue evacuada y trasladada en el helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza; una mujer de 34 años y una bebé de 12 meses, que han sido evacuadas y trasladadas en ambulancia medicalizada al Hospital de Jaca. Todos son vecinos de la provincia de Vizcaya.

En el segundo turismo, el conductor y único ocupante, resultó herido leve, siendo evacuado y trasladado en ambulancia al Hospital de Jaca. Es un varón de 54 años y vecino de la comarca del Alto Gállego.

En el tercer turismo, viajaban un conductor de 47 años y dos menores, que fueron evacuados y trasladados en ambulancia al Hospital de Jaca, siendo todos vecinos de Vizcaya, y además pertenecen al mismo grupo familiar que los ocupantes del primer vehículo.

La carretera ha permanecido totalmente cortada a la circulación hasta las 17.00 horas, desviándose el tráfico a otra vía alternativa. A partir de dicha hora se está dando paso alterno en la misma vía.

En el lugar se han personado tres patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Sabiñánigo, una dotación de bomberos, helicóptero medicalizado del 112 y tres ambulancias del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Guardia Civil, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.