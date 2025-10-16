Una muestra sobre 'Los mundos de Alicia' en CaixaForum Zaragoza abre la puerta a la fantasía del país de las maravillas

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y la conservadora sénior de Teatro y Performance del Victoria and Albert Museum de Londres, Kate Bailey. - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Los mundos de Alicia. Soñar en el país de las maravillas' llega a CaixaForum Zaragoza, en colaboración con el Victoria and Albert Museum, para ofrecer una amplia perspectiva sobre el impacto e influencia de esta heroína moderna protagonista de la obra de época victoriana escrita por Lewis Carroll.

Hasta el próximo 1 de marzo, el público zaragozano podrá viajar a los orígenes, adaptaciones y reinvenciones artísticas de 'Alicia en el país de las maravillas' a través del tiempo y las distintas disciplinas.

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, y la conservadora senior de Teatro y Performance del Victoria and Albert Museum de Londres, Kate Bailey, han presentado este jueves la muestra, de la que ambos han destacado que es "la primera y más amplia" sobre este emblemático personaje.

A través de 259 objetos y obras de arte, repasa la repercusión de una joven y rebelde Alicia que empujada por su curiosidad y desafío a la lógica se enfrenta con valentía un mundo tan fantástico como absurdo. La exposición ha pasado ya por los centros CaixaForum de Barcelona y Madrid y acumula más de 280.000 espectadores.

Como el libro, la muestra aspira a ser una celebración de 160 años de creatividad y curiosidad a través de diferentes formas artísticas que se han inspirado en el universo de fantasía protagonizado por Alicia mediante la literatura, el cine, la fotografía, las artes plásticas, el diseño, la moda, la ciencia y el teatro.

Todo ello, de la mano de colecciones de arte y diseño del Victoria and Albert Museum, cuya creación, en plena era victoriana (1852), coincide prácticamente en el tiempo con la publicación del primer libro de Alicia.

PUERTA A LA FANTASÍA

En CaixaForum Zaragoza, "nos sentimos especialmente ilusionados de abrir la puerta a la fantasía con esta exposición que, a buen seguro, va a maravillar tanto a grandes como a pequeños, porque Alicia es un referente transgeneracional de fantasía y curiosidad", ha comentado Ricardo Alfós en la presentación.

Como ocurre con el libro de Lewis Carroll, ha continuado Alfós, esta muestra "es un viaje que nos traslada a espacios imposibles y entornos mágicos" gracias a una museografía que va más allá para convertirse en "una escenografía inmersiva --a cargo del dramaturgo Ignasi Cristià-- que invita a todos los visitantes a convertirse en Alicia y a participar en la experiencia, que los situará al límite entre lo real y lo imaginario, a través de cambios de escala, color y formas".

Asimismo, el director de CaixaForum Zaragozaha agradecido a V&A "la confianza y la colaboración que ha permitido que esta exposición sea una realidad" y de la que ha destacado que sea "tan creativa, imaginativa, inspiradora y, por supuesto, actual".

ALICIA, TODAVÍA DE ACTUALIDAD

Escrita en 1865, 'Alicia en el país de las maravillas' nunca ha dejado de imprimirse y se ha traducido a más de 170 lenguas. Dado que forma parte del imaginario colectivo, la exposición responde de distintas manera a por qué un personaje victoriano resulta tan significativo.

La cultura que propició su escritura y el motivo por el cual los temas y las ideas que en ella se plasman continúan siendo tan relevantes en la actualidad son, igualmente, objeto de análisis. Un de las preguntas que plantea la exhibición es por qué este personaje impulsa a una mayor creatividad, curiosidad y cuestionar las normas establecidas.

Durante el recorrido por la muestra, el espectador será testigo, incluso protagonista, de escenas icónicas, como la caída a través de la madriguera del conejo, la fiesta del té del Sombrero Loco, el estanque de lágrimas y los naipes de la Reina de Corazones. El objetivo es transportar al público de todas las edades a diferentes lugares de fantasía a través del tiempo, el espacio, el juego y la reflexión.

Por su parte, la conservadora sénior de Teatro y Performance del V&A se ha referido al CaixaForum de la capital aragonesa como "el lugar más perfecto esta exposición" y a Alicia como "un estado mental y un agente de cambio", anotando que "hay algo muy empoderador en la historia de una niña que marca la diferencia, que dice verdades al poder".

12 CAPÍTULOS Y CINCO SECCIONES

'Los mundos de Alicia. Soñar en el país de las maravillas' se estructura de acuerdo a los 12 capítulos del libro y se divide en cinco secciones temáticas: 'La invención de Alicia'; 'A través de la pantalla'; 'Alicia, puerta a otros mundos'; 'Alicia en escena'; y 'Convertirse en Alicia'.

Al inicio de la exposición, quienes se acerquen a visitarla descenderán por la madriguera del conejo en un juego visual lleno de libros, el cual conecta después con un nuevo escenario que emula una biblioteca victoriana.

Este primer ámbito, 'La invención de Alicia' presenta imágenes de la biblioteca de la Universidad de Oxford, así como fotografías, puzzles, juegos lógicos y objetos relativos a la fascinación sobre el mundo y la naturaleza. También se suceden bocetos en dibujo del propio autor, junto a las ilustraciones de John Tenniel para la publicación del libro, que reflejan los procesos creativos iniciales; y primeras ediciones de los libros, incluyendo la de España, con traducción al catalán.

'A través de la pantalla', el segundo ámbito, refleja el modo en el que la historia se popularizó. A principios del siglo XX, el cine comenzó a convertirse en la principal forma de entretenimiento y la historia de Alicia llegó a un público global, advirtiendo los estudios cinematográficos el potencial comercial del contenido de la obra de Carroll.

No obstante, y después de varias películas, fue Disney quien consolidó este icono con su largometraje de 1951, donde muestra a la joven rubia.

El tercer espacio, 'Alicia, puerta a otros mundos', se centra en el influjo de la protagonista en la creación artística, musical y cultural popular: por un lado, el surgimiento del surrealismo en los años veinte; y, por otro, la década de transformaciones de los sesenta.

Nuevos artistas experimentales aprovecharon la fascinación que suscitaba lo relacionado con el país de las maravillas para vincularlo con su espíritu de rebelión sesentero; a la vez, un conejo que habla, un gasto sonriente o una oruga que fuma en pipa parecían apelar directamente al movimiento psicodélico.

En este sentido, la exposición recoge el testimonio de obras de arte sobre esta historia, a cargo de artistas como Salvador Dalí, Max Ernst, Paula Rego, Yayoi Kusama, Aldous Huxley, Peter Blake, Edward Burra, Leonora Carrington o Ralph Steadman.

En cuarto lugar, 'Alicia en escena', se evidencia que la historia continúa siendo fuente de inspiración para el teatro, la música y la danza, hasta la parodia y la sátira política, pasando incluso por ese escenario paralelo que es la realidad virtual.

Del mismo modo, recoge algunos disfraces futurísticos del Conejo Blanco y Alicia elaborados expresamente para una obra en el National Theatre de Londres en 2015 y la Royal Opera House de Londres en 2011.

Por último, en 'Convertirse en Alicia', la exposición se fija en las lecturas contemporáneas que presentan a la protagonista como un personaje actual, una exploradora armada para el siglo XXI, poniendo el foco en la moda contemporánea inspirada en los personajes del libro, obra de diseñadores internacionales, algunos aparecidos en Vogue y en desfiles de pasarela, que versionan estos trajes.

"Todo el mundo se puede identificar con este texto y puede seguir el mantra de la curiosidad y del seguir aprendiendo", ha asegurado la comisaria de la exposición, Kate Bailey, animando a los visitantes "a ser curiosos y descubrir cuál es el país de las maravilas en Zaragoza".