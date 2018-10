Una multitudinaria manifestación recorre las calles de Zaragoza para dar inicio a la "revolución feminista"

Actualizado 08/03/2018 20:37:54 CET

ZARAGOZA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación ha recorrido esta tarde el centro de la capital aragonesa. La movilización se ha iniciado a las 19.00 horas en Glorieta de Sasera, donde miles de personas han aplaudido el paso de la pancarta principal de este acto, en la que se podía leer 'Si nosotras paramos, se para el mundo. 8M Aragón Feministas Zaragoza', para llegar a la plaza del Pilar donde se ha dado lectura al manifiesto estatal del 8M.

En declaraciones a los medios de comunicación, una portavoz de la Asamblea 8 de Marzo en Aragón, Ana Lázaro, ha subrayado que "la revolución feminista ha comenzado hoy" con esta jornada de huelga y manifestaciones.

Según ha dicho, la convocatoria de huelga "ha sido todo un éxito desde el minuto cero, con una concentración en la plaza de España" en la medianoche de este jueves y con una participación "plural y masiva en las calles, en los barrios, con bicipiquetes y comidas".

Esta movilización ha sido fruto de un trabajo "de meses, de forma colectiva con distintas organizaciones feministas", ha recordado, para subrayar que el Día de las Mujeres "es un día para el recuerdo, para el homenaje, para protestar por las desigualdades de género y para reclamar justicia social".

Lázaro ha afirmado sentir "mucha emoción" porque ésta es "la primera huelga feminista convocada a nivel mundial, con 170 países que la están secundando y no solo es una huelga laboral, sino que es una huelga de cuidados, de consumo y estudiantil".

LAS CALLES ESTÁN LLENAS

En esta jornada, "las calles están llenas", ha afirmado, al indicar que esta mañana en la movilización estudiantil han participado entre "5.000 y 6.000 personas". Las mujeres "han tomado la calles" para protestar porque "nos sobran los motivos" y entre ellos ha mencionado la brecha salarial, con una diferencia del 25 por ciento en los sueldos entre hombres y mujeres, o que "faltan mil mujeres que han sido asesinadas" por sus parejas o exparejas.

Miles de personas han secundado la movilización de esta tarde en la capital aragonesa coreando lemas como 'Zaragoza feminista', 'Si nosotras paramos se para el mundo', 'Que viva la lucha de las mujeres', 'No hay perdón para una violación' o 'Vosotros machistas sois los terroristas'.

También se han escuchado proclamas como 'Somos el grito de las que ya no están', 'No es ilegal ninguna mujer', 'Nativa o extranjera, la misma clase obrera', 'Hasta los ovarios de trabajos precarios', 'No tenemos miedo', 'Denuncia archivada, mujer asesinada', 'Nosotras parimos, nosotras decidimos', así como han cantado 'Todas las mujeres tenemos un deseo, estamos cansadas de tanto chuleo; mujeres por aquí, mujeres por allá, feminismo para delante, machismo para atrás'.

MÁS DE 2.000 PERSONAS EN TERUEL

Las movilizaciones se han desarrollado también en otros puntos de Aragón. Así, la manifestación de Teruel ha estado secundada por más de 2.000 personas. La protesta ha partido de la plaza de San Juan a las 19.30 horas y ha finalizado en el mismo punto tras recorrer varias calles de la ciudad.

Entre otros lemas, se ha podido escuchar si 'Nosotras paramos, se para el mundo' y 'Vamos a la huelga feminista'. La jornada de huelga ha tenido una especial repercusión entre los estudiantes.

Asimismo, en Huesca la manifestación en favor de la igualdad entre hombres y mujeres también ha tenido un seguimiento masivo. La movilización ha empezado a las 19.00 horas desde la plaza de Santo Domingo hasta los Porches de Galicia.