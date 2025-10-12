Multitudinaria Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar marcada por el ambiente festivo y el buen tiempo

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar, a 12 de octubre de 2025, en Zaragoza. Las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza traen consigo un amplio programa de actividades, con la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar como acto principal - Ramón Comet - Europa Press

Más de 64.000 oferentes han entrego sus ramos hasta las 18.30 horas en una plaza del Pilar por la que han pasado más de 300.000 personas

ZARAGOZA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar ha vuelto a ser una multitudinaria manifestación sincera del cariño y fervor de un pueblo variopinto llegado hasta Zaragoza desde todas las partes del mundo para honrar a la patrona de la Hispanidad.

En una jornada del mes de octubre de veranillo alargado, gentes de todas las edades y procedentes de diferentes partes del mundo han lucido sus mejores galas tradicionales, sus folclores y su amor y respeto por la Virgen para completar el recorrido hasta el Pilar.

Hasta las 18.30 horas, más de 64.000 oferentes habían depositado sus ramos a los pies de una estructura que ya luce florida en una plaza del Pilar a la que en esta larga jornada ya se han acercado más de 300.000 personas, lo que confirma un nuevo récord de participación, sustentado en los 1.158 grupos inscritos, que engloban a 106.897 personas, un 11,60% más que en la edición de 2024.

Pueblos, instituciones, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, centros educativos, empresas, agrupaciones, asociaciones y demás colectivos han desfilado durante todo el día en una de las demostraciones de entusiasmo más auténticas hacia un símbolo religioso que trasciende de largo la fe católica y se ha convertido en parte de la tradición de diferentes pueblos y culturas.

Familias enteras, grupos de amigos y compañeros de trabajo se han unido un año más al acto más popular de las Fiestas del Pilar. Una tradición a la que también se suman los más pequeños, que en muchos casos lucen con paciencia desde el punto de la mañana ropajes especiales para admiración de padres, tíos y abuelos.

La agrupación 'Costureras Malotas' ha sido la encargada de abrir el desfile de grupos oferentes camino de la plaza del Pilar a las 6.30 horas en una mañana que ha comenzado con nubes y claros y temperatura fresca y en la que finalmente se ha impuesto el sol y los más de 20 grados con los que se ha garantizado una celebración multitudinaria.

El recorrido ha resultado muy ágil desde primera hora por el paseo de la Independencia hasta llegar a la esquina de la calle Alfonso, donde la marcha se ha ralentizado. Desde la plaza Santigo Sas ha partido el nutrido grupo de Perú, país invitado este año a la Ofrenda, que ha desplegado una amalgama de vestimentas siempre llamativas, músicas y bailes en representación de los pueblos de la sierra, la costa y la selva para orgullo de numerosos compatriotas que se han dado acercado a presenciar su desfile.

Por detrás, agrupaciones mucho más sobrias, exponentes del folclore de Aragón y de todos los rincones de España y de otras partes del mundo, cada cual con sus trajes regionales y los más artísticos, dispuestos a alcanzar la plaza para honrar a la Virgen con sus bailes en el escenario ubicado frente al gran manto de flores, que poco a poco ha ido ganando lustre florido gracias a las aportaciones constantes de los oferentes y al personal que recogía y colocaba los ramos en la estructura. Pasadas las 10.30 horas, el consistorio informaba de que ya se contabilizaban 25.000 personas que habían cumplido con la Virgen.

Mientras tanto, por el recorrido más cercano a la fachada de la basílica, largas esperas de varias horas que han exasperado a muchos, cansados de no avanzar los pocos metros que los separaban de su meta. El problema, según han informado desde el consistorio, se ha debido a aquellos que han decidido renunciar a su horario vespertino de salida en grupo y pasar por la mañana camuflados entre los oferentes individuales por aquello de cumplir con la Virgen y disfrutar del vermú y la comida sin la atadura de los horarios.

A las 11.30 horas se ha guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento como muestra de repulsa por la agresión sexual registrada en la madrugada del pasado sábado en el barrio de Valdespartera y acto seguido la corporación municipal, con la alcaldesa Natalia Chueca, se ha sumado a la Ofrenda antes de asistir a la misa pontifical en el Pilar.

HOMENAJE DE LAS FUERZAS ARMADAS

Un acto multitudinario al que también se ha sumado las Fuerzas Armadas con el ya tradicional paso de aeronaves por la plaza del Pilar en homenaje a la Virgen del Pilar.

Pasadas las 12.20 horas y tras haber participado en el Desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, cuatro cazas F-18 del ala 15 y 31 de la Base Aérea de Zaragoza en formación de rombo, flanqueados por dos aeronaves de transporte A400M, han irrumpido con estruendo en la fiesta sobrevolado la plaza del Pilar y pasando por encima del manto de la Virgen.

En las horas centrales de la jornada el flujo de oferentes ha ido menguando, todo lo contrario que bares y restaurantes de los alrededores, donde no cabía un alma entre vermús apretados y comidas con reserva por delante.

Luego de la sobremesa, la Ofrenda ha recobrado el pulso hasta coger un ritmo frenético que no ha dado respiro a la voz femenina de la megafonía anunciadora de los diferentes grupos: "Se incorpora a la ofrenda..." ha martilleado sin cesar en el Paseo de la Independencia entre músicas, paloteaos, bombos y tambores, castañuelas, cantes y bailes constantes.

Así, ha habido muchos que el recorrido de oferentes individuales lo ha completado en diez minutos, mientras que los grupos han empleado apenas 25 minutos de ágil paseo desde la plaza Aragón.