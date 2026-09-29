El municipio de Layana acoge este sábado el Festival 'Letras que dan vida'

La biblioteca de Layana acogerá el 3 de octubre el Festival 'Letras que dan vida', dentro del ciclo ‘Letras y pan’ que impulsa la Comarca de Cinco Villas. - COMARCA DE CINCO VILLAS.

LAYANA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La localidad cincovillesa de Layana (Zaragoza) acoge este sábado, 3 de octubre, el Festival 'Letras que dan vida', dentro del ciclo 'Letras y pan' que impulsa la Comarca de Cinco Villas y que ya ha pasado por Biota, Marracos y Ejea de los Caballeros.

El objetivo es realzar el papel de los escritores y productores de la comarca. El programa combina charlas sobre literatura y libros y también cuenta con las experiencias de personas que dan vida al territorio.

El evento comenzará a las 10.00 horas en la biblioteca municipal, con un taller a cargo de la poetisa Ángeles Marco, para continuar, a las 11.00 horas, con un diálogo y una mesa redonda con escritores aragoneses: Azucena Canudo, Rosa Roca, José Antonio Potrony y Ángeles Marco. A las 12.30 horas habrá una cata de quesos y una charla con Anabel Benedicto, de La Quesería de Biota.

Por la tarde, las propuestas se trasladas a la pista Polivalente. Comenzarán a las 16.45 horas con el espectáculo musical del grupo 'Gritta', una formación que realza los instrumentos tradicionales y las tradiciones aragonesas.

Posteriormente, actuará Mari Carmen Rived, ganadora de Jotalent. Y, a las 18.00 horas, para cerrar el festival, se podrá disfrutar del mejor rap con el espectáculo 'Improvisarte', de Miraelbuenrap. Todas las propuestas no requieren inscripción previa y son gratuitas.

MUNDO RURAL

El Festival 'Letras que dan Vida', que, este año ha incluido el ciclo 'Letras y pan', pretende "dar visibilidad a los artistas locales y, especialmente, a las mujeres que dan vida a la zona a través de distintos sectores, como el cultural y el emprendimiento que, en ambos casos, permiten potencia el empoderamiento femenino", ha indicado el consejero comarcal de Turismo y Cultura, Armando Soria.

En las distintas acciones llevadas a cabo, ha habido ejemplos, como la presentación del libro de la poetisa Ángeles Marco, 'L'hombre d'os 365 nasos', escrito íntegramente en aragonés, un texto que narra una antigua tradición cincovillesa que ocurre cada Navidad en la comarca. Este texto contó con el impulso de la comarca cincovillesa para su edición.

En el ámbito gastro-alimentario han estado presentes en este ciclo emprendedoras como Yolanda Muñoz, de Panadería 'Julio y Yolanda', de Sádaba, donde apuestan por el uso de materias primas ecológicas en sus productos, entre ellas, especies recuperadas del pasado, como el trigo Aragón 03.

Igualmente, ha participado Cristina Clemente, que puso en marcha el Huevito Azul, empresa de huevos ecológicos, y es la responsable de la Red Onsella, el llamado 'Amazon rural', que ofrece compra de productos a los municipios de la Val de Onsella.

Además, se ha contado en esta cita con Anabel Benedicto, de la Quesería de Biota, donde elaboran sus quesos en todo su proceso, es decir, desde la recolección de la leche que producen sus ovejas.

Para el consejero de Cultura y Turismo de la Comarca, Armando Soria, "llevar a cabo este tipo de propuestas es fundamental, ya que ayudan a mostrar el potencial que tenemos". Asimismo, "el diseño de la programación de este año permite visibilizar el importante papel que tiene la mujer en nuestra zona, como motor para que nuestros pueblos tengan vida", ha recalcado Soria.