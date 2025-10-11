El municipio de La Puebla de Alfindén cuenta con una renovada unidad móvil para medir la calidad del aire

La nueva unidad móvil de La Puebla de Alfindén. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Educación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha instalado una moderna unidad móvil en el centro urbano de la Puebla de Alfindén en la zona de calidad del aire Valle del Ebro.

Esta nueva infraestructura sustituye a la anterior unidad móvil, basada en vehículo tipo furgoneta, representando una mejora técnica y medioambiental en cuanto a la eficiencia energética del sistema y la reducción de la huella de carbono asociada a los desplazamientos y al mantenimiento de equipos móviles.

La estación está dotada de analizadores automáticos que detectan sustancias como el dióxido de nitrógeno, ozono, dos captadores gravimétricos para material particulado PM10 y PM2.5, y una estación meteorológica.

Los ciudadanos pueden consultar el estado de la calidad del aire y las principales recomendaciones a seguir para afrontar posibles situaciones en las que la calidad del aire no sea la óptima en la página web 'aragonaire.aragon.es' o a través de la aplicación móvil. Estos canales ofrecen datos actualizados y recomendaciones específicas para la protección de la salud.

Con esta actuación, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con la mejora de la calidad ambiental, la vigilancia atmosférica y la protección de la salud pública, apostando por tecnologías más sostenibles y sistemas de medición más robustos que permiten una gestión más eficaz del entorno.