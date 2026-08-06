El Museo Diocesano de Huesca organiza un recorrido astronómico por la catedral y una visita guiada a una exposición

Archivo - Cartel de la actividad de asoleos dentro de la Noche en Blanco de Huesca. - DIÓCESIS DE HUESCA - Archivo

HUESCA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Diocesano de Huesca ha organizado para este viernes, 7 de agosto, un recorrido astronómico por la catedral oscense y una visita guiada a la exposición 'El sol, la luna y las estrellas. Luz sagrada', han informado este jueves en una nota de prensa.

Con estas actividades, el museo pretende realzar la relación entre los fenómenos astronómicos, la arquitectura sagrada y otras manifestaciones artísticas mediante una propuesta divulgativa para generar una experiencia cultural previa al hecho astronómico y su visualización.

Este viernes, a partir de las 11.00 horas, en el Palacio Villahermosa, sede de la Fundación Ibercaja en Huesca, el fotógrafo Iván Antolín, miembro del proyecto 'Lux sacra', guiará una visita a la exposición mencionada y explicará alguno de los asoleos más destacados de la provincia de Huesca, también el proceso creativo para realizar las fotografías expuestas.

A continuación en el Museo Diocesano y la catedral de Huesca se realizará un recorrido a cargo de la directora del museo, Susana Villacampa, para descubrir y contemplar la presencia de astros y su simbolismo en diversas obras de arte y los fenómenos lumínicos relacionados con la meteorología que ocurren en la propia catedral.

El aforo será limitado y es necesario inscribirse antes a través del correo electrónico 'amigosmuseodiocesanohuesca@gmail.com'. Tendrán prioridad los miembros de la Asociación de Amigos del Museo Diocesano de Huesca.