El Museo de Teruel acoge la obra 'Las palabras olvidadas', un recorrido por las escritoras silenciadas de la historia

Archivo - La actuación cierra un ciclo de eventos en el Museo de Teruel con motivo del Día Internacional de la Mujer y tendrá lugar en el Museo de Teruel el 18 de marzo a las 19.00 horas - DIPUTACIÓN DE TERUEL - Archivo

TERUEL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Teruel acogerá el próximo miércoles 18 de marzo la representación de 'Las palabras olvidadas', una obra teatral que reivindica el papel de las mujeres escritoras a lo largo de la historia de la literatura y que servirá como acto de cierre del ciclo de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La actuación, que correrá a cargo de la compañía Zootropo Teatro, tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos del museo, con entrada gratuita hasta completar aforo. El espectáculo propone un recorrido por la obra y la trayectoria de diversas autoras que, a pesar de su relevancia cultural, fueron durante siglos ignoradas o relegadas a un segundo plano dentro de la historia literaria.

La pieza está ideada por el actor y dramaturgo Mariano Lasheras, quien comparte la dirección escénica con Laura Tejada. El montaje es fruto de un proceso de documentación que busca recuperar la memoria de mujeres escritoras cuyas aportaciones quedaron ocultas o minimizadas en los relatos tradicionales sobre la evolución de la literatura.

Durante la hora y cuarto que dura la representación, el público podrá escuchar textos y fragmentos inspirados en autoras de distintas épocas y culturas, desde los orígenes de la escritura hasta la Edad Media.

Entre las figuras evocadas se encuentran Enheduanna --considerada la primera persona de la historia cuyo nombre se conserva asociado a la escritura--, la poeta griega Safo, la romana Sulpicia, la escritora china Cai Wenji o la pensadora medieval Hildegard von Bingen. También aparecen nombres como Cristina de Pizan, Murasaki Shikibu o Li Qingzhao.

Además, el montaje incorpora referencias a autoras más cercanas en el tiempo, como la poeta española Concha Méndez --integrante del grupo de creadoras conocido como Las Sinsombrero-- o la novelista británica Virginia Woolf, figura clave del pensamiento feminista y de la literatura moderna.

TEATRO, MÚSICA Y PROYECCIONES AUDIOVISUALES

'Las palabras olvidadas' combina diferentes lenguajes escénicos para construir un viaje en el tiempo que conecta distintas épocas y contextos culturales. El espectáculo alterna interpretación teatral, proyecciones audiovisuales y música en directo, generando una experiencia escénica que busca acercar al público a la voz de estas escritoras.

Las proyecciones audiovisuales incorporan las interpretaciones de actrices como Eulàlia Ramón, María José Moreno y Cristina Yáñez, que ponen voz a algunas de las autoras representadas en la obra.

El acompañamiento musical corre a cargo del dúo aragonés El Mantel de Noa, integrado por Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile. Su intervención aporta una dimensión sonora que evoca los distintos periodos históricos que atraviesa el espectáculo, creando una atmósfera que acompaña y refuerza la narrativa escénica.

A través de textos, música e imágenes, la obra plantea un recorrido por las inquietudes, reflexiones y experiencias de estas autoras, que utilizaron la escritura como herramienta para expresar su visión del mundo en contextos sociales que, en muchos casos, limitaban la presencia femenina en la esfera cultural.

CIERRE DE UN CICLO CULTURAL POR EL 8M

La representación de 'Las palabras olvidadas' pone el broche final al programa de actividades que el Museo de Teruel ha organizado en torno al Día Internacional de la Mujer. Entre estas propuestas destaca la exposición 'Queridas Viejas', de la artista Maria Gimeno, un proyecto artístico dedicado a visibilizar a creadoras olvidadas en la historia del arte. La muestra permanecerá abierta al público en el museo hasta el próximo 12 de abril.

Asimismo, el pasado 12 de marzo la propia Gimeno ha realizado en el museo una performance vinculada a este proyecto en la que, utilizando un cuchillo de cocina, ha intervenido simbólicamente el influyente libro La Historia del Arte, añadiendo páginas dedicadas a artistas mujeres ausentes en la obra original.

Con este conjunto de actividades, el Museo de Teruel pretende poner en valor la contribución de las mujeres a la cultura y al conocimiento, así como reflexionar sobre los mecanismos históricos que han invisibilizado sus aportaciones en ámbitos como el arte o la literatura.