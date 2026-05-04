Los museos de la capital aragonesa se convierten en foros de debate con las Jornadas de Pensamiento Clásico

La programación de las Jornadas de Pensamiento Clásico tendrá lugar del 15 al 18 de mayo con entrada libre hasta completar aforo y acceso gratuito a los museos municipales el día de la conmemoración, el 18 de mayo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este lunes 4 de mayo una de las programaciones culturales más ambiciosas de los últimos años con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebrará del 15 al 19 de mayo bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'. Como principal novedad, la ciudad estrenará las I Jornadas de Pensamiento Clásico, una propuesta inédita que busca conectar la filosofía antigua con las preocupaciones contemporáneas a través del arte y la creación.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha sido la encargada de dar a conocer esta programación, acompañada por el técnico de la Unidad de Museos, Vicente Simón, y representantes de la Sociedad Aragonesa de Filosofía. La presentación, celebrada en el Teatro Romano de Caesaraugusta, ha culminado con una muestra de rap improvisado que anticipa el carácter innovador y multidisciplinar de estas jornadas.

Fernández ha destacado que esta edición responde a un contexto social marcado por la polarización y la sobreinformación. "Desde los museos queremos aportar espacios de encuentro, de diálogo y de reflexión. El arte es una herramienta poderosa para crear esos foros de debate que hoy son más necesarios que nunca", ha señalado.

La consejera ha subrayado además el buen momento que atraviesan los museos municipales, que cerraron 2025 con cifras récord de visitantes, superando los 700.000. "Estos datos reflejan que la ciudadanía responde a propuestas culturales innovadoras y que los museos son espacios vivos, capaces de adaptarse y sorprender", ha añadido.

En este contexto, las Jornadas de Pensamiento Clásico nacen como un nuevo eje estratégico dentro de la programación cultural municipal, con vocación de continuidad. "No estamos inventando nada nuevo", ha afirmado Fernández, "los grandes pensadores de Grecia y Roma ya se plantearon muchas de las preguntas que hoy seguimos haciéndonos".

FILOSOFÍA CLÁSICA PARA ENTENDER EL PRESENTE

El técnico de museos Vicente Simón ha explicado que el lema internacional de este año ha servido como punto de partida para recuperar el pensamiento filosófico clásico y situarlo en el centro del debate cultural. "La filosofía ha sido siempre una herramienta para el diálogo, el disenso y la construcción de ideas. Queríamos trasladar ese espíritu a los museos", ha indicado.

Simón ha destacado que estas jornadas abordarán cuestiones universales como el arte, la belleza o el papel del creador desde una perspectiva contemporánea, pero tomando como referencia el pensamiento grecorromano. "Hace más de 2.500 años ya se reflexionaba sobre muchos de los temas que hoy nos preocupan", ha apuntado.

El programa se articula en cinco grandes actividades que combinan distintas disciplinas artísticas y formatos, desde el rap hasta el teatro, pasando por el diálogo académico y la divulgación histórica. "Queremos demostrar que el pensamiento no es algo elitista, sino una herramienta accesible para todos", ha afirmado.

Además, ha subrayado que esta iniciativa pretende romper barreras entre lo clásico y lo contemporáneo, entre lo académico y lo popular. "Se trata de confrontar lo que pensamos hoy con lo que pensaban los filósofos clásicos, y hacerlo de una forma dinámica, participativa y abierta", ha añadido.

RAP, DIÁLOGO Y TEATRO PARA ACERCAR LA FILOSOFÍA

La programación comenzará el viernes, 15 de mayo, en la Plaza San Felipe con una propuesta que ejemplifica el espíritu de estas jornadas: 'R.A.P. - Rap, Arte y Pensamiento'. Este espectáculo de improvisación combinará 'freestyle', teatro y danza urbana para trasladar conceptos filosóficos al lenguaje del hip-hop.

La artista Fue the First, uno de los impulsores de esta actividad, ha destacado el reto que supone unir filosofía y rap improvisado. "Nos parecía una propuesta muy osada, pero también muy enriquecedora. El pensamiento profundo puede convivir con la creación espontánea", ha señalado.

Durante la presentación, los MC's Eli-T, Khiel y Fue the First ofrecieron una muestra en la que recrearon un diálogo filosófico inspirado en Platón y Sócrates, evidenciando cómo la improvisación puede convertirse en un vehículo para la reflexión. "El rap también puede hablar de filosofía y de arte", han defendido.

El sábado 16 de mayo, el Museo del Teatro Romano acogerá dos diálogos entre artistas y filósofos. Por la mañana, la filósofa Ana Carrasco conversará con la ilustradora Elisa Arguilé sobre el arte como refugio ante la agitación contemporánea. Por la tarde, el filósofo Ernesto Castro y el pintor Alejandro Ferrera debatirán sobre el significado de ser "clásico" en la actualidad.

UN COMBATE FILOSÓFICO ENTRE PLATÓN Y KANT

El domingo, 17 de mayo, llegará uno de los momentos más singulares de la programación con el 'Combate de filósofos: Platón vs. Kant', que tendrá lugar en el Museo del Foro. Esta propuesta teatral enfrentará las ideas de ambos pensadores sobre el arte, la belleza y el papel del artista en un formato escénico innovador.

Simón ha explicado que esta actividad busca convertir el pensamiento en espectáculo sin perder rigor. "No será una lección académica, sino una experiencia participativa en la que el público podrá reflexionar y posicionarse", ha señalado.

Ese mismo día, el Museo del Teatro Romano acogerá la grabación en directo del podcast 'Historias Romanas', dedicado en esta ocasión a Pompeya, con la participación del divulgador Rubén Montoya.

La jornada culminará el 18 de mayo con la apertura gratuita de los museos municipales entre las 10.00 y las 14.30 horas, reforzando el acceso a la cultura y el patrimonio, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos.

PENSAR EN LA CALLE: EL PAPEL DE LA FILOSOFÍA HOY

Desde la Sociedad Aragonesa de Filosofía, María Jesús Picot ha defendido la necesidad de recuperar el pensamiento como herramienta social. "La filosofía desborda las aulas y recupera su sentido original como conversación en la calle", ha afirmado.

Picot ha subrayado que el pensamiento clásico sigue siendo fundamental para entender el presente. "Todo lo que necesitamos pensar hoy ya fue pensado en el mundo clásico. Sin él, no podríamos formular muchas de nuestras preguntas actuales", ha explicado.

Asimismo, ha destacado el papel del arte como espacio de reflexión. "El arte es una oportunidad para pensar, tanto desde la belleza como desde la incomodidad. Puede ser también un refugio frente a la agitación contemporánea", ha añadido.

Las jornadas, ha concluido, buscan precisamente esa conexión entre pasado y presente, entre filosofía y ciudadanía. "Para estar a la última, hay que estar a la primera", ha resumido.

Con esta propuesta, Zaragoza refuerza el papel de sus museos como espacios de encuentro, pensamiento y creación, apostando por una programación que no solo exhibe patrimonio, sino que invita a reflexionar sobre el mundo actual.