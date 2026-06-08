La música antigua regresa a Santa Isabel con cuatro conciertos con la melancolía como hilo conductor

El ciclo se abre con Javier Núñez el 10 de junio y continuará con Nomad Consort, Duo Seraphim, finalizando el 2 de julio con Los Músicos de Su Alteza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Capilla de Santa Isabel de Portugal volverá a convertirse este mes en uno de los principales escenarios de la música histórica en Aragón con la celebración de la XXII edición del Festival de Música Antigua de la Diputación de Zaragoza.

El ciclo, presentado este lunes en la Sala Ricardo Magdalena de la DPZ por la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y el director de Los Músicos de Su Alteza y coordinador del festival, Luis Antonio González, ofrecerá cuatro conciertos entre el 10 de junio y el 2 de julio con entrada libre hasta completar el aforo.

La programación reunirá a algunos de los intérpretes y formaciones más destacados del panorama especializado, con propuestas que abarcan desde el barroco español hasta la música inglesa, alemana e italiana de los siglos XVII y XVIII. Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y las puertas de la iglesia se abrirán media hora antes.

Charo Lázaro ha destacado durante la presentación la consolidación de una cita que se ha convertido en un referente cultural dentro de la programación de la Diputación de Zaragoza. La diputada ha subrayado que el festival permite redescubrir repertorios históricos a través de intérpretes especializados y poner en valor un espacio patrimonial tan singular como la iglesia de Santa Isabel.

La responsable provincial ha incidido en la importancia de acercar la cultura a todos los públicos mediante propuestas accesibles y gratuitas, al tiempo que ha recordado que la unión entre música y patrimonio convierte cada actuación en una experiencia especialmente significativa para los asistentes.

Por su parte, Luis Antonio González ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha destacado la buena acogida que el festival ha tenido a lo alrgo de sus más de dos décadas de trayectoria. Según ha explicado, la iglesia ha registrado llenos prácticamente en todas las ediciones, consolidándose como un espacio de referencia para los aficionados a la música antigua.

LA MELANCOLÍA, PROTRAGONISTA INVOLUNTARIA DE ESTA EDICIÓN

Aunque el festival no responde este año a una temática concreta, González reconoció que existe un elemento común que atraviesa buena parte de la programación: la melancolía. Un sentimiento presente en muchas de las obras seleccionadas y que, de forma casi involuntaria, ha terminado convirtiéndose en el hilo conductor de la edición de 2026.

El encargado de inaugurar el ciclo será el clavecinista sevillano Javier Núñez el próximo 10 de junio. Considerado por la crítica especializada como uno de los grandes intérpretes españoles de su generación, ofrecerá el recital 'Melancolía', dedicado a la figura de Manuel Blasco de Nebra, compositor sevillano estrechamente vinculado a Aragón por sus lazos familiares con el célebre músico bilbilitano José de Nebra.

La propuesta permitirá descubrir la obra de uno de los grandes representantes del clasicismo español a través de un intérprete que desarrolla una intensa carrera internacional y que ha actuado en algunos de los festivales más prestigiosos de Europa.

La segunda cita llegará el 16 de junio con Nomad Consort, un conjunto integrado por destacados especialistas europeos en viola da gamba. El programa estará dedicado al 400 aniversario de la muerte del compositor británico John Dowland, una de las figuras más influyentes de la música renacentista.

El concierto ofrecerá una selección de piezas extraídas de 'Lácrimae or Seven Tears', una de las publicaciones más emblemáticas de Dowland. Además del atractivo musical del repertorio, el público tendrá la oportunidad de contemplar una formación poco habitual en Zaragoza, con cinco violas da gamba interpretando conjuntamente un programa íntegro.

BACH, HÄNDEL Y EL REGRESO DE LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

La programación continuará el 25 de junio con Duo Seraphim, integrado por el violinista Gian Andrea Guerra y el clavecinista y organista italiano Stefano Molardi. El recital estará centrado principalmente en obras de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, dos de los grandes nombres de la música barroca europea.

Molardi, ampliamente reconocido en el circuito internacional, regresará a Santa Isabel después de su destacada participación en anteriores ciclos organizados por la Diputación. Junto a Guerra interpretará sonatas para violín y clave, además de algunas de las páginas más brillantes del repertorio barroco alemán.

El cierre del festival tendrá lugar el 2 de julio de la mano de Los Músicos de Su Alteza, formación residente y auténtico eje vertebrador de la historia del certamen. El concierto se celebrará pocos días antes de la festividad de Santa Isabel de Portugal, patrona de la provincia de Zaragoza.

Para esta ocasión, el conjunto ha preparado un programa especial centrado en las célebres 'Lecciones de Tinieblas' de François Couperin, una de las obras maestras del barroco francés. La propuesta se completará con composiciones para viola da gamba y piezas de José de Nebra, compositor cuya recuperación y difusión ha sido una de las señas de identidad del grupo zaragozano durante las últimas décadas.

Luis Antonio González explicó que la elección de este repertorio responde tanto al carácter introspectivo de la obra de Couperin como a los vínculos musicales existentes entre el compositor francés y José de Nebra, cuya música también refleja influencias de la escuela gala.

MÁS DE DOS DÉCADAS DE REFERENCIA NACIONAL

El Festival de Música Antigua de la Diputación de Zaragoza alcanza este año su vigésimo segunda edición convertido en un de las más estables del panorama musical aragonés. A lo largo de su trayectoria ha contado con la participación de algunas de las figuras más relevantes de la interpretación historicista internacional.

Nombre como Jordi Savall, Reinhard Goebel, Paolo Pandolfo, Andrew Lawrence-King, Marta Almajano o José Miguel Moreno han pasado por el escenario de Santa Isabel, contribuyendo a consolidar el prestigio del ciclo y a situar a Zaragoza dentro de los circuitos especializados de música antigua.

La continuidad del festival responde también al objetivo de dotar de actividad cultural permanente a la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, un espacio patrimonial que la Diputación ha convertido en uno de los principales centros de difusión de la música histórica en Aragón.

Con cuatro propuestas de gran nivel artístico, una programación marcada por la excelencia interpretativa y la recuperación de repertorios poco habituales, la edición de 2026 volverá a ofrecer al público zaragozano una oportunidad única para disfrutar de algunas de las mejores páginas de la música antigua en un escenario especialmente concebido para ellas.

La entrada a todos los conciertos será gratuita hasta completar el aforo, una fórmula que ha permitido que el festival mantenga año tras año una estrecha conexión con el público y continúe consolidándose como una de las grandes citas culturales del inicio del verano en Zaragoza.