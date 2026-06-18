La música vuelve a fluir por la Comarca de Calatayud con una nueva edición del ciclo 'En torno al agua'

Se trata de una propuesta cultural itinerante que tendrá lugar en el mes de julio y conecta la experiencia musical en directo con espacios naturales, termales y localidades vinculadas al agua en la comarca de Calatayud - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

CALATAYUD (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Zaragoza (DPZ) volverá a unir cultura, naturaleza y patrimonio este verano con una nueva edición de 'En torno al agua', un ciclo musical itinerante que recorrerá seis localidades de la comarca de Calatayud durante el mes de julio. La iniciativa propone una experiencia que combina conciertos en directo con algunos de los espacios más emblemáticos vinculados al agua de la provincia, desde balnearios históricos hasta plazas, jardines y enclaves patrimoniales situados junto a los ríos Piedra y Mesa.

La programación, presentada este jueves por el diputado provincial José Carlos Tirado y el coordinador del ciclo, Toño Monzón, reunirá a seis artistas de diferentes estilos musicales: Pilar Almalé, Miguel Tena, Anaut, Mariano Casanova, O'Carolan y Ester Vallejo.

Todos los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en escenarios al aire libre, apostando por un formato cercano que favorece el encuentro entre artistas, vecinos, visitantes y turistas que durante el verano eligen esta zona de la provincia para disfrutar de sus recursos naturales y termales.

El objetivo del ciclo es poner en valor tanto la riqueza cultural como el patrimonio natural asociado al agua, uno de los elementos que históricamente ha marcado la identidad de esta comarca zaragozana.

Durante la presentación, José Carlos Tirado ha destacado que la propuesta nace con la intención de acercar la música a espacios singulares y de reivindicar la importancia de los recursos hídricos como elemento vertebrador del territorio.

CULTURA PARA DINAMIZAR EL MEDIO RURAL

El diputado provincial ha defendido la importancia de impulsar una programación cultural descentralizada que permita llevar actividades de calidad a los municipios más pequeños de la provincia.

Según ha explicado, iniciativas como 'En torno al agua' contribuyen a generar actividad económica, atraer visitantes y reforzar el sentimiento de pertenencia de quienes viven en el medio rural. Además, ha subrayado que la combinación de patrimonio, paisaje y música convierte cada actuación en una experiencia diferente.

Por su parte, Toño Monzón ha remarcado que el ciclo está concebido como una ruta cultural que permite recorrer diferentes municipios de la comarca y descubrir los atractivos turísticos de cada uno de ellos.

El coordinador ha incidido en que los conciertos han sido seleccionados pensando en los espacios donde se desarrollan, estableciendo una relación entre cada propuesta artística y el entorno que la acoge.

De esta forma, el público podrá disfrutar tanto de la música como de los recursos naturales, patrimoniales y turísticos presentes en cada localidad participante.

SEIS CONCIERTOS EN ESCENARIOS SINGULARES

La programación arrancará el 3 de julio en Paracuellos de Jiloca con la actuación de Pilar Almalé en la terraza del balneario. La artista aragonesa, reconocida con el Premio Artes y Letras 2025 en la categoría de Música, presentará su espectáculo 'Golondrinas', una propuesta en la que combina la viola da gamba, la voz y diferentes recursos sonoros.

El ciclo continuará el 4 de julio en Ateca con Miguel Tena. El compositor y cantante madrileño, hijo del recordado Manolo Tena, ofrecerá un concierto en la Plaza de España con un repertorio marcado por el rock de autor y la canción de raíz urbana.

La tercera cita tendrá lugar el 17 de julio en Ibdes con Anaut. La formación liderada por Alberto Anaut presentará su particular mezcla de soul, folk y rock americano en el patio de las antiguas escuelas de la localidad.

Un día después, el 18 de julio, Mariano Casanova actuará en el Torreón de Nuévalos. El fundador y voz de Distrito 14 regresará a los escenarios acompañado por músicos históricos de la banda para ofrecer un concierto en formato acústico.

El tramo final del ciclo llegará el 24 de julio con O'Carolan en la Plaza Joaquín Costa de Alhama de Aragón. El grupo, que cumple tres décadas de trayectoria, interpretará su característico repertorio inspirado en la música tradicional irlandesa y celta.

ESTER VALLEJO PONDRÁ EL CIERRE AL CICLO

La encargada de clausurar esta edición será la cantante y compositora aragonesa Ester Vallejo, que actuará el 25 de julio en la Plaza Afán de Rivera de Jaraba.

Junto a su banda, ofrecerá un espectáculo que combina música de raíz, percusión, danza y armonías vocales, en una propuesta artística marcada por la conexión con el territorio y los mensajes de carácter social y emocional.

Desde la Diputación de Zaragoza han afirmado que 'En torno al agua' se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del verano en la provincia, gracias a su capacidad para integrar patrimonio, turismo y creación artística.

La iniciativa permite además dar visibilidad a enclaves vinculados históricamente al aprovechamiento del agua, como balnearios, villas termales o municipios atravesados por ríos que han condicionado su desarrollo económico y social.

Durante cuatro semanas, la música volverá a convertirse en el hilo conductor de un recorrido que invita a descubrir la comarca de Calatayud desde una perspectiva diferente, en la que naturaleza, cultura y patrimonio fluyen al mismo ritmo.