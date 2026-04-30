El musical 'Tarzán' llega a Calamocha en su gira nacional con un espectáculo de gran formato para todos los públicos

La actuación, para todos los públicos, tendrá lugar el 10 de mayo en el recinto ferial y las entradas ya están a la venta - AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

CALAMOCHA (TERUEL), 30 (EUROPA PRESS)

El municipio turolense de Calamocha acogerá el próximo 10 de mayo una de las citas culturales más destacadas de su programación de primavera con la representación de 'Tarzán, el musical', que hará parada en la localidad dentro de su gira nacional. La actuación tendrá lugar en el recinto ferial a partir de las 19.30 horas y promete convertirse en uno de los grandes eventos culturales del año en la comarca.

Organizado por las concejalías de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Calamocha, este espectáculo se enmarca en la apuesta del consistorio por acercar propuestas de gran formato a los vecinos. El alcalde, Manuel Rando, ha subrayado la importancia de esta cita dentro de la agenda cultural local, destacando que "la cultura es una de las señas de identidad de nuestro municipio" y que esta actuación supone "una oportunidad única para disfrutar de un musical de primer nivel sin salir de Calamocha".

Rando ha ido más allá al asegurar que se trata, probablemente, del espectáculo de mayor envergadura que ha pasado por la localidad. "Creo que es el musical más importante que ha venido a Calamocha en la historia", ha afirmado, recordando además el esfuerzo realizado durante años por el equipo de gobierno para conseguir atraer una producción de estas características. "Llevábamos mucho tiempo intentando traer un musical original, y esta vez se han podido conjugar las necesidades técnicas de la compañía con la voluntad del Ayuntamiento", ha añadido.

UN ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

'Tarzán, el musical' se presenta como una propuesta pensada para toda la familia, en la que se combinan emoción, humor y fantasía en un montaje de gran calidad técnica. La historia del niño criado en la selva por gorilas cobra vida a través de una cuidada escenografía que recrea el entorno selvático con gran detalle, acompañada de vestuarios vistosos y un amplio elenco de profesionales.

El espectáculo cuenta con acróbatas, bailarines, cantantes y actores que dan forma a una experiencia escénica completa, en la que la música y la interpretación se combinan con efectos visuales y coreografías dinámicas. Todo ello bajo el respaldo de Theatre Properties, una de las productoras españolas con mayor trayectoria en el ámbito de los musicales de gran formato.

La función tendrá una duración aproximada de dos horas, incluyendo un breve descanso, y las puertas del recinto ferial se abrirán media hora antes del inicio para facilitar el acceso del público.

ENTRADAS ACCESIBLES Y APUESTA CULTURAL

Uno de los aspectos destacados de esta cita es el precio de las entradas, fijado en 25 euros, una cifra notablemente inferior a la habitual en otras ciudades donde este tipo de espectáculos puede alcanzar entre los 35 y los 70 euros. Desde el Ayuntamiento han explicado que esta reducción ha sido posible gracias a la subvención municipal, con el objetivo de hacer el evento más accesible para la ciudadanía.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página web de la productora y también podrán adquirirse el mismo día del evento en las taquillas del recinto ferial, siempre en función de la disponibilidad. Desde la organización recuerdan que la normativa obliga a reservar un cupo de localidades para venta directa el día de la actuación.

Esta iniciativa refuerza la estrategia cultural del Ayuntamiento de Calamocha, que busca consolidar una programación variada y de calidad capaz de atraer tanto a vecinos como a visitantes. Bajo el lema 'En Calamocha la cultura no duerme', el Consistorio continúa apostando por actividades que dinamizan la vida social y cultural del municipio.