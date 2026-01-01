Nace en el Hospital de Barbastro (Huesca) la primera aragonesa de 2026 unos segundos después de las 00.00 horas

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha informado este jueves, 1 de enero de 2026, de que unos segundos después de las 00.00 horas ha nacido en el Hospital de Barbastro (Huesca) la primera aragonesa del año, Elena Cortina Gistau. Ha pesado 3.250 gramos y mide 48,1 centímetros.

A las 1.18 horas, ha nacido la primera bebé del año en los hospitales públicos de la provincia de Teruel, en el 'Obispo Polanco' de la capital turolense. Ha pesado 3.380 gramos.

Unos minutos más tarde, a las 1.30 horas, ha nacido el primer bebé en los hospitales públicos de la provincia de Zaragoza, también una niña, en el Hospital Materno Infantil 'Miguel Servet', y ha pesado 3.360 gramos. En el Hospital de Alcañiz, la primera bebé ha nacido a las 4.45 horas y ha pesado 2,855 kilogramos.