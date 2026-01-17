Natalia Chueca asiste a la tradicional bendición de animales por San Antón en la iglesia de San Pablo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha acudido a los actos de San Antón con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - TONI GALÁN

ZARAGOZA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de San Pablo ha acogido este sábado la celebración de la festividad de San Antonio Abad, San Antón, patrón de los animales, una cita tradicional, que ha reunido a numerosos vecinos y sus mascotas, y que ha contado con la participación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Los actos han comenzado con una misa en honor al santo y, a continuación se ha desarrollado la procesión de San Antón, que ha convivido con la lluvia y que ha estado encabezada por la Policía Local a caballo. El recorrido ha partido desde la puerta de San Pablo, número 42, continuando por la calle San Blas, la avenida César Augusto a la altura del Mercado Central, el final de la calle San Pablo y concluyendo en la plaza de San Pablo.

El acto central de la jornada ha sido la bendición de personas y animales, celebrada en el exterior del templo. Mascotas de todo tipo han recibido la bendición en un ambiente festivo y familiar, en una de las tradiciones más arraigadas del calendario popular zaragozano.

La alcaldesa ha resaltado que "la bendición de los animales es, además, un símbolo muy profundo de protección, de cuidado y de respeto, valores que forman parte de nuestra manera de entender la convivencia y la relación con todo lo que nos rodea. Hoy también ponemos en valor algo que nos define como ciudad: el respeto y el cariño por los animales. Somos una ciudad cada vez más pet friendly, donde los animales forman parte de nuestras familias y de nuestra vida cotidiana".