Navarro (PP) exige a Red Eléctrica que acelere la adecuación de las redes de transporte de energía

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, María Navarro, ha exigido este jueves a Red Eléctrica y al Gobierno de España que aceleren, con carácter urgente, la adecuación de la red eléctrica en la Comunidad Autónoma, así como que se incluyan nuestras necesidades estratégicas en la planificación con prioridad máxima.

"El objetivo es claro: garantizar que ningún proyecto ni industrial ni energético en Aragón se pueda perder por falta de red", ha explicado Navarro, quien ha anunciado la presentación de una iniciativa en las Cortes en este sentido.

"Aragón es protagonista de una revolución industrial, tecnológica y digital. Tenemos proyectos, tenemos la energía, tenemos el talento, solo nos falta que el Gobierno de Sánchez cumpla y mientras el Gobierno de Azcón está trabajando desde el primer minuto con visión, planificación y rigor, el Gobierno de Sánchez no hace lo que le toca, porque está centrado en tapar sus escándalos de corrupción", ha lamentado la diputada popular.

INFORME DEL CESA

La portavoz adjunta del PP ha señalado que Aragón lidera la transformación industrial y energética en España, tal y como certifica el Informe Socioeconómico de 2024 del Consejo Económico y Social.

Un informe que pone en evidencia una producción industrial al alza, con un aumento del 1,8 por ciento, muy por encima del 0,4 nacional; con un fuerte impulso manufacturero, la industria manufacturera creció en Aragón un 5,5% frente el 3,5% de la media española; con un empleo industrial sólido y con una Comunidad que es referente nacional en renovables, ya que el 89 por ciento de la electricidad generada en Aragón fue verde, la segunda cifra más alta de España.

Navarro ha remarcado que el informe identifica cuatro palancas claves para transformar Aragón: tecnología, formación, inmigración y vivienda; y "en todas ellas el Gobierno de Jorge Azcón está trabajando, captando inversiones importantísimas por valor de más de 50.000 millones de euros; con planificación, visión de futuro y rigor".

Por todo ello, la portavoz adjunta del PP ha lamentado la nula agilidad demostrada por Red Eléctrica y el Gobierno de Pedro Sánchez. "REE no puede ser una amenaza, no ha desarrollado ni actualizado las infraestructuras necesarias para evacuar y distribuir toda la energía renovable generada ni para asegurar la implantación de las nuevas industrias. Por eso, exigimos urgencia para que todo lo que hemos conseguido no se vea peligrar por la incapacidad demostrada hasta el momento por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha manifestado.