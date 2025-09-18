Navarro (PP) exige a Soria (PSOE) que "respete" las "decisiones técnicas" de la Feria

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP de las Cortes de Aragón, Maria Navarro, ha exigido este jueves a su homóloga del grupo parlamentario socialista, Leticia Soria, que "respete" las "decisiones técnicas" de la Feria de Zaragoza, concretamente la de no celebrar su edición general durante las fiestas del Pilar, como era tradición.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado que "no se puede atacar esas decisiones por rédito político, por enfrentar a las instituciones", criticando a quienes "ponen en duda unas decisiones que se han tomado con absoluto rigor".

Este debate "no debería ser político", ha opinado Navarro, recordando que la Feria de Zaragoza emitió el pasado mes de agosto una nota de prensa señalando que esta es una decisión "técnica" para "mejorar el futuro" de la institución económica, "para diversificar la oferta y reforzar su papel en los certámenes especializados", de forma que "es una decisión que no le corresponde al PSOE".

María Navarro ha lamentado "el intento desesperado de ir a la Feria a hacer ruido, buscar titulares para desacreditar a la Feria" por parte de Soria y ha dejado claro que el PP Aragón respalda la decisión de la Feria. "Si no respetas las decisiones técnicas de la Feria, si no respetas a los directores de reconocido prestigio se está desprestigiando una forma de hacer política en Aragón", ha criticado la parlamentaria del PP.

Los populares piden a Soria "que antes de hablar se informe, que hablen con los responsables y no busquen responsabilidades donde no las hay, y que respeten las decisiones", asegurando que las fiestas del Pilar "van a ser extraordinarias, con más de mil actos", de manera que "la reorganización interna" de la Feria "no debería estar hoy en el debate político", ha concluido.