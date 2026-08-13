Neutralizados dos grupos desplazados a Huesca para robar móviles durante las fiestas

Numerosas personas durante el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2026, a 9 de agosto de 2026, en Huesca, Aragón (España). Las fiestas mayores de Huesca se celebran en honor al patrón de la ciudad, San Lorenzo. Durante una sema - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas integrantes de dos grupos que se habían desplazado hasta Huesca para cometer hurtos de teléfonos móviles durante las Fiestas de San Lorenzo.

Las actuaciones se enmarcan en el dispositivo especial establecido por la Policía Nacional para prevenir e investigar este tipo de delitos durante las celebraciones.

Con motivo de las fiestas de San Lorenzo y de las grandes concentraciones de personas que se producen en los diferentes actos festivos, la Policía Nacional establece cada año un dispositivo específico dirigido, entre otros objetivos, a la prevención y detección de grupos organizados e itinerantes que se desplazan entre distintas ciudades para cometer hurtos, principalmente de teléfonos móviles.

Este año se ha establecido un amplio despliegue policial, con una elevada presencia de agentes uniformados en los diferentes actos y zonas de mayor afluencia.

Esta presencia ha permitido que los ciudadanos que sufrían o detectaban la sustracción de un teléfono pudieran comunicar los hechos de forma prácticamente inmediata a los policías que se encontraban en las proximidades.

La rapidez con la que se ha recibido esta información ha permitido a los responsables policiales adaptar y flexibilizar el dispositivo en tiempo real, orientando los indicativos hacia los lugares en los que se estaba detectando la posible actuación de estos grupos y reforzando la vigilancia en determinados puntos.

PRIMER GRUPO

Los agentes han detectado a un primer grupo en las inmediaciones de la céntrica plaza de Navarra cuando se disponían a robar a un grupo de jóvenes. La intervención policial permitió frustras el hurto antes de que llegara a consumarse.

Tras su identificación, los policías han comprobado que sus integrantes se encontraban en situación irregular en España, con lo que han quedado detenidos por infracción de la Ley de Extranjería. Uno de ellos contaba además con numerosos antecedentes por delitos de hurto cometidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Asimismo, portaban diverso material destinado a anular o dificultar la capacidad de ubicación de los teléfonos móviles, evitando así que los terminales pudieran ser localizados tras su sustracción.

SEGUNDO GRUPO

Un segundo grupo ha sido detectado por la Policía Nacional en la plaza Los Fueros y calles aledañas cuando sus integrantes ya habían robado varios teléfonos móviles.

Una de sus integrantes fue sorprendida por los agentes manipulando uno de los terminales sustraídos y ocultándolo bajo un vehículo, mientras que el otro integrante fue observado en la misma plaza Los Fueros cuando ocultaba otro teléfono móvil entre sus prendas íntimas.

Ambos integrantes han sido detenidos y los agentes les incautaron diverso material destinado a anular o dificultar la localización de los móviles sustraídos.

Los agentes también han comprobado que se encontraban en situación irregular en España, lo que ha llevado a su detención por infringir la normativa de extranjería.

La investigación ha permitido asimismo localizar el vehículo utilizado por estas personas para desplazarse hasta Huesca, en cuyo registro han hallado otros teléfonos móviles procedentes de hurtos.

Como resultado de las diferentes actuaciones, la Policía Nacional ha conseguido recuperar un total de cinco teléfonos móviles sustraídos, que han sido entregados a sus legítimos propietarios.

ESCASA INCIDENCIA DE HURTOS DE MÓVILES DURANTE LAS FIESTAS

La detección temprana y neutralización de estos dos grupos, unida al amplio despliegue policial y a la rápida comunicación de los hechos por parte de los ciudadanos, ha contribuido a limitar su capacidad de actuación y evitar la comisión de nuevos hurtos.

De este modo, durante las fiestas de San Lorenzo de este año apenas se han registrado denuncias por sustracciones de teléfonos móviles, manteniéndose una escasa incidencia de esta modalidad delictiva pese a las importantes concentraciones de personas registradas durante los diferentes actos festivos.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de comunicar de manera inmediata cualquier sustracción a los agentes desplegados en la zona, ya que esta rapidez permite orientar los recursos policiales, adaptar el dispositivo y aumentar las posibilidades tanto de localizar a los autores como de recuperar los efectos sustraídos.