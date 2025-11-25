La nieve obliga a poner cadenas para circular por tres carreteras del Pirineo aragonés

Archivo - Un hombre coloca cadenas en las ruedas de su coche - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas es necesario para circular por tres tramos de dos carreteras autonómicas y una carretera nacional en el Pirineo oscense debido a las nevadas caídas en los últimos días.

Los turismos que circulen por la A-138, a la altura de Bielsa deben ir provistos de cadenas o ruedas de nieve, al igual que en la A-136 desde Escarrilla hasta la frontera con Francia; y en la N-330 desde Canfranc hasta el puerto de Somport.

Además, en estos tramos está prohibida la circulación a camiones y autobuses, han informado a Europa Press desde el centro de Gestión del Tráfico