Caso Leire | Directo: La Guardia Civil intervino a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo en su casa

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo".

Así lo recoge la UCO en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, en la que habrían participado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez.

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