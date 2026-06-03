Caso Leire | Directo: La Guardia Civil intervino a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo en su casa

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 3 junio 2026 13:19
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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS)    La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo".

   Así lo recoge la UCO en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, en la que habrían participado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez.

Sigue en directo la última hora de la actualidad política:

La Guardia Civil intervino a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo en el baúl del salón de su casa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías 19.850 euros en efectivo que encontraron en un baúl del salón de su casa y en un sobre en un vestidor.

Óscar López transmite "tranquilidad absoluta" ante el caso Leire Díez y cree que "todo se va a esclarecer"

El ministerio para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha trasmitido este miércoles "tranquilidad absoluta" respecto al 'caso Leire Díez' puesto que cree que "todo se va a esclarecer" y avisa de que el PSOE "cuando ha tenido que actuar, ha actuado".

El PP vuelve a citar a Illa y a Leire Díez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles nuevas comparecencias en la comisión de investigación del 'caso Koldo', entre ellas las del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la exmilitante socialista Leire Díez.

La AN reclama unificar y asumir las dos causas sobre presuntas maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha reclamado al juez de Madrid que investiga presuntas maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez para conseguir información comprometedora de mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción que le remita esa causa para unificar y asumir las dos abiertas en este momento.

Pano aseguró a la UCO que le ofrecieron dinero para negar los 90.000 euros de Ferraz y "salvar el culo a Ábalos y Koldo"

La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo".

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