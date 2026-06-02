Los colegios mayores abrirán en verano con pensión completa a 50 euros para alumnos y 75 para sus familias

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press. - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha detallado que los 38 colegios mayores que abrirán en este verano tendrán pensión completa a 50 euros para los alumnos y 75 para las familias.

En los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, la máxima responsable de la educación madrileña ha detallado que esperar que se llenen unas 4.000 plazas entre estudiantes y "algún familiar" en los meses de julio y agosto.

"Lo hemos tenido que preparar en un tiempo récord porque el tema de los campus abiertos era un programa que conllevaba su trámite. Hemos firmado un convenio con la Asociación Madrileña de Colegios Mayores y estamos ya perfilando esos detalles. Queremos empezar el 6 de julio", ha apuntado.

Con la aportación económica y a la subvención de la Comunidad de Madrid, los precios están dirigidos a jóvenes de 16 a 35 años. Así, una semana pueden optar directamente a los cursos que se van a celebrar o "un pack completo", que son los cursos más la estancia en el colegio mayor a pensión completa.

MADRID 365

"El estudiante que sólo quiera hacer los cursos de orientación universitaria y toda la programación que tenemos ahí, arte urbano, fotografía, nuevas tecnologías, una infinidad de programas que vais a poder ver en breve en la página web que estamos desarrollando, pues serían sólo 30 euros a la semana", ha explicado.

Según ha trasladado, la idea es que el campus 'Madrid 365' sea "una especie de aterrizaje suave para los jóvenes que quieren estudiar", que pueden venir acompañados de, al menos, dos familiares "más directos, más estrechos, o de quien quieran".

"Por supuesto que hay una limitación. En cualquier caso, la parte familiar no está subvencionada por la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que hacemos es ayudar económicamente a la parte formativa. Ojalá se llenen las 4.000 plazas de alumnos, de chavales y de algún familiar", ha subrayado.