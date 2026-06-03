El verano será cálido, sobre todo en norte e interior peninsular, y más húmedo en este e islas, según Eltiempo.es

Anomalías de temperatura previstas para julio, agosto y septiembre en España. - ELTIEMPO.ES

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los meses de julio, agosto y septiembre dejarán un verano más cálido de lo habitual en buena parte de España, especialmente en el norte y el interior peninsular, y con lluvias normales en buena parte de la Península excepto en algunas zonas del este peninsular, Baleares y Canarias, donde la tendencia apunta a un escenario ligeramente más húmedo de lo normal, según Eltiempo.es.

En concreto, áreas del norte, meseta norte, valle del Ebro, interior peninsular y del noreste aparecen en el mapa de anomalías térmicas dentro de la categoría de "mucho más cálido de lo normal", lo que según el portal meteorológico indica una probabilidad elevada de que el trimestre cierre con temperaturas claramente superiores a la media.

En el resto del país, el escenario también sería de temperaturas más cálidas de lo normal, mientras que en Canarias sería algo más suave, con un ambiente ligeramente más cálido de lo habitual. De acuerdo con Eltiempo.es, esto no quiere decir que todos los días vayan a ser extremos ni que el calor sea constante durante tres meses, pero sí que el trimestre tiene "muchas papeletas" de ser más cálido de lo normal.

"Además, en un contexto de temperaturas elevadas, aumenta la probabilidad de episodios de calor intenso, noches tropicales o tórridas y posibles olas de calor", han precisado.

En lo que respecta a las precipitaciones, el portal meteorológico ha recordado que el verano ya es, de por sí, una estación seca en gran parte del territorio. El escenario "ligeramente más húmedo de lo normal" de algunas zonas podría estar relacionado con episodios puntuales de inestabilidad, tormentas o situaciones mediterráneas, especialmente hacia el final del verano y comienzo del otoño meteorológico.

"Aún así, conviene recordar que las predicciones estacionales no permiten saber qué día va a llover ni dónde exactamente. Marcan tendencias generales: si un periodo tiene más probabilidad de ser seco, normal o húmedo respecto a la media", ha recalcado.

Por otro lado, los mapas estacionales del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) muestran anomalías positivas para el próximo trimestre en lo que se refiere a la temperatura superficial del mar en amplias zonas del planeta, así como para el entorno del Mediterráneo.

En concreto, la previsión para el Mediterráneo occidental apunta a anomalías que en líneas generales podrían situarse entre +0,5ºC a +1ºC e incluso llegar a valores por encima de esas cifras en algunas áreas. En este sentido, Eltiempo.es ha advertido que un mar más cálido puede favorecer noches más cálidas y húmedas en zonas costeras.

Además, puede actuar como una fuente extra de energía y humedad para la atmósfera. Si bien esto no significa que vaya a llover más todos los días ni que haya automáticamente episodios extremos, pero "sí puede potenciar situaciones de inestabilidad cuando llegan vaguadas, DANA o aire frío en altura, especialmente hacia finales del verano y comienzos del otoño".