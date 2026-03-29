La nieve y el viento complican la circulación en el Pirineo en el cierre de la primera fase de la operación salida

Carretera A-136 en Formigal (Huesca), donde es obligado el uso de cadenas. - DGT

HUESCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nieve y las fuertes rachas de viento están complicando el tráfico en las carreteras aragonesas --principalmente las de la provincia de Huesca-- en este Domingo de Ramos y han obligado a suspender ya las procesiones de Jaca y Teruel y a cerrar las estaciones de esquí de Aramón Formigal-Panticosa y Aramón Cerler.

El Gobierno de Aragón mantiene activado en fase de alerta el Plan de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos adversos por rachas de viento que ya han superado los 100 kilómetros por hora en algunos puntos y también por nevadas cotas bajas de la provincia altoaragonesa.

En cuanto a la circulación por las carreteras, en la última de las tres jornadas establecidas por la DGT dentro de la primera Operación Salida de Semana Santa --la segunda va del miércoles 1 al domingo 5-- la nieve dificulta desde primera hora los desplazamientos al Pirineo. En la A-136, entre Escarrilla y la frotera del Portalet, tramo comprendido entre los kilómetros 14 y 26,9, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno a causa de la nieve y la circulación está limitada a 30 kilómetros por hora y queda restringida para autobuses y vehículos pesados. Lo mismo ocurre en la N-330a en Canfranc entre los kilómetros 675,2 y 666,5.

Por su parte, en Bielsa, carretera autonómica A-2611, hay nivel de servicio rojo en el sentido creciente por la nieve entre los kilómetros 10 y 13 en las inmediaciones del Refugio de Pineta y camino del Parador Nacional. Allí también se hace obigatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno con la limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora, además de haber quedado restringida la circulación de autobuses y demás vehículos pesados. Y también en la A-138 pasado Parzán camino de la frontera, entre los kilómetros 84 y 91,2, hasta el túnel de Bielsa-Aragnouet.

Además, en la A-2606, en Panticosa, la DGT advierte desde este viernes de la existencia de hielo en ambos sentidos de la calzada entre los kilómetros 8 y 10.

En la zona este del Pirineo también hay complicaciones a causa de la nieve y se hace obligado el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Benasque, en ambos sentidos de la A-139 entre los kilómetros 56 y 72,9 desde antes de llegar al embalse de Linsoles procedentes de Sahún y hasta el final de la vía. También en la carretera del Ampriú, A-2617, en Benasque, entre los kilómetros 0 y 12.

La nieve también ha hecho acto de presencia en Jaca, donde la Procesión de Domingo de Ramos se ha suspendido, por lo que la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén tiene previsto entrar al mediodía en procesión en la Catedral, donde se va a cantar la jota y donde se bendecirán los ramos y también habrá misa.