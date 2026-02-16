Los niveles máximos del río Ebro llegarán a la capital aragonesa mañana por la mañana

Vista del río Ebro este lunes 16 de febrero desde elpuente de Piedra de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado este lunes de que los niveles máximos del evento ya han pasado por el río Ebro en Novillas y se están reflejando en la estación de aforo de Pradilla. Se estima que la llegada a Zaragoza sea mañana, día 17, al final de la mañana, con unos caudales que estarían en una horquilla entre 1.450 y 1.650 metros cúbicos por segundo.

Estos caudales altos se van a mantener durante al menos 3 días, ya que se está desarrollando otra avenida que va a confluir en las estaciones de Aragón. En previsión de esta crecida, los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix están haciendo desembalses preventivos.

Además de este evento que ya está circulando por el tramo medio del Ebro, se espera un nuevo repunte de los caudales en las estaciones de la cabecera del Ebro --sobre todo en los ríos burgaleses-- por las lluvias que se están dando ahora mismo. Este segundo episodio se espera que registre valores similares al actual.

Aunque como el máximo de las lluvias no tendrá lugar hasta esta tarde, todavía existe cierta incertidumbre en la previsión, han indicado desde la CHE.

De momento, se espera que las crecidas de cabecera se reflejen en la estación de aforo de Miranda hacia el mediodía de mañana martes 17, con unos caudales de entre los 400 y los 600 metros cúbicos por segundo que se desplazarán por la zona alta del Eje del Ebro hasta Logroño, cuando llegarán, en torno a la madrugada del día 18, entre 700 y 900 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a las cuencas de los ríos Ega, Arga y Aragón: el Ega está previsto que alcance el máximo en Estella el martes 17 por la mañana, con entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo; se estima que el Arga pase por Pamplona en la madrugada del martes 17, con entre 150 y 250 metros cúbicos por segundo; y por Etxauri, el martes 17 por la mañana, con entre 500 y 600.

En cuanto al río Aragón, va a mantener unos caudales altos, ya que se aprovecharán los momentos en los que los caudales de los ríos sin regular estén más bajos para realizar sueltas preventivas del embalse de Yesa. Con todo esto, se espera un nuevo repunte del río Ebro en Castejón el miércoles 18 por la mañana, con una horquilla estimada de entre 1.500 y 1.700 metros cúbicos por segundo.

DESEMBALSES PREVENTIVOS

Además de Yesa, están realizando maniobras de desembalse preventivo las presas de Eugui, Mansilla y Alloz. Asimismo, en el caso del río Zadorra se están manteniendo unos desembalses también preventivos en previsión de las próximas aportaciones que habrá a lo largo de esta noche del lunes y mañana martes.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO --https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro--, donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.