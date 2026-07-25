Nolasco: "El fuego llegó a 500 metros de Cuevas de Cañart, hay que ser prudentes con el regreso de los evacuados"

EL vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, sentado, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, este sábado en la reunión del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Ejulve conociendo las últimas novedades. - GOBIERNO DE ARAGÓN

EJULVE (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha llamado a la cautela ante la evolución favorable del incendio de Ejulve (Teruel), cuya superficie afectada ronda las 3.000 hectáreas, y señalado la importancia de asegurar el perimetrado antes de abordar el regreso a sus viviendas de los 175 vecinos evacuados preventivamente de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader y los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira: "La lengua de fuego del flanco derecho llegó a unos 500 metros de Cuevas de Cañart, está muy cerca y, aunque ahora digamos que ya no está activo, hay que tener cuidado y hay que ser precavidos", ha sostenido.

En esa labor de defensa de la localidad turolense de Cuevas de Cañart participaron bomberos de las diputaciones provinciales de Zaragoza y Teruel y del Ayuntamiento de Zaragoza, así como personal de Infoar y de la Unidad Militar de Emergencias, la UME.

Nolasco ha hecho estas declaraciones junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón Luis Biendicho, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Ejulve. Allí han conocido las últimas novedades del incendio iniciado el pasado lunes 20 de julio, que fue estabilizado dos días después y luego experimentó un rebrote en el flanco izquierdo en la noche del jueves al viernes hasta alcanzar una longitud total de unos 12 kilómetros.

El vicepresidente ha calificado de "crucial" la labor desarrollada durante la pasada madrugada junto a la mejoría de las condiciones climatológicas, con la bajada de temperaturas y la subida de los niveles de humedad.

Ha agradecido también la labor de los vecinos y, en cuanto a los daños materiales, ha señalado que únicamente se han visto afectadas por las llamas dos masías propiedad del Gobierno de Aragón.

Por su parte el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha elogiado la colaboración y coordinación de todas las administraciones que están colaborando en las labores de extinción, la propia presencia de medios del MITECO y de la UME pese al grave incendio de Madrid, así como el "muy buen trabajo" desarrollado por los agricultores en la defensa de la localidad de Seno, al norte de Dos Torres de Mercader.

"OPTIMISMO CAUTO" DEFINE BIENDICHO

Biendicho ha recordado el carácter "técnico" de la decisión de autorizar el regreso de los evacuados y ha insistido en la prudencia a la hora de plantear ese escenario porque el incendio ha de quedar de nuevo estabilizado y luego consolidado antes de afrontar su extinción definitiva. "Tenemos una situación que nos invita a un optimismo cauto", ha definido el consejero.

Además, ha instado a los ciudadanos a que no se acerquen a las zonas próximas al incendio por su propia seguridad y con el propósito de no entorpecer la labor de los medios de extinción y, al igual que ha hecho esta mañana su compañero de gabinete Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido de que los desalojos "son órdenes obligatorias y hay que cumplirlas".

Por último, ha resaltado la sobrecarga de días que los medios de extinción, emergencias y seguridad acumulan desde el pasado 24 de junio casi de manera ininterrumpida con diferentes incendios, algunos de ellos incluso simultáneos.

"Llevamos muchos días de batalla contra el fuego, también los vecinos, los agricultores, y, evidentemente, el cansancio nos puede en algún momento jugar una mala pasada", ha alertado.