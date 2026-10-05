Nolasco pide aprovechar las elecciones para "echar" a Sánchez y las desvincula de los presupuestos de Aragón

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha hecho este lunes, 5 de octubre, un llamamiento a los españoles para aprovechar las elecciones generales del 29N y así "echar a Pedro Sánchez del Ejecutivo central". - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado este lunes, 5 de octubre, que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre supone una "oportunidad histórica" para "echar" a Pedro Sánchez del Gobierno, al que ha dirigido duras acusaciones de corrupción y de actuar contra los intereses de España.

Sus declaraciones se han producido tras participar en la presentación de la iniciativa 'Cambia el Filtro', de Fundación Mapfre, en la Plaza César Augusto de Zaragoza, apenas unas horas después del anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo central desde La Moncloa.

Nolasco ha reaccionado al adelanto electoral llamando a los ciudadanos a utilizar la cita con las urnas para provocar un cambio político. "Yo creo que es un día, es una oportunidad histórica para echar de una vez por todas a este Gobierno criminal, corrupto y mafioso", ha manifestado ante los medios de comunicación.

El dirigente de Vox ha situado sus críticas directamente en la figura del presidente del Gobierno de España y ha empleado también una referencia a Marruecos para cuestionar su actuación política. "El candidato es un candidato marroquí, está al servicio de Marruecos", ha afirmado, sin aportar durante su intervención más detalles para sustentar la acusación.

A juicio del vicepresidente, el PSOE ha acumulado durante las últimas décadas numerosos casos de corrupción y decisiones que ha considerado contrarias a los intereses de los ciudadanos. En este contexto, ha sostenido que la salida del Ejecutivo central debería haberse producido "hace ya muchísimo tiempo".

La convocatoria electoral se produce después de que Pedro Sánchez haya anunciado este lunes la disolución de las Cortes y unas elecciones generales para el 29 de noviembre, tras informar previamente al Rey y convocar un Consejo de Ministros extraordinario. El presidente ha defendido que corresponde ahora a los ciudadanos decidir el futuro del país.

El adelanto llega además después de que el Congreso rechazara el pasado viernes, 2 de octubre, dos reales decretos impulsados por el Ejecutivo central en materia de vivienda, con los votos de PP, Vox y Junts, un revés parlamentario que precedió a la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones.

"ESPERANZA CON CAUTELA" ANTE LAS URNAS

Con la noticia todavía reciente, Nolasco ha evitado entrar en previsiones electorales concretas o en posibles escenarios posteriores al 29N. "Es muy pronto, nos hemos enterado de la noticia hace escasamente una hora", ha argumentado, antes de resumir su primera reacción como un sentimiento de "esperanza con cautela".

Su llamamiento, no obstante, ha sido claro: "Animo a los españoles a que en esta oportunidad histórica de veras, por fin, echemos este Gobierno mafioso, criminal, corrupto y podamos devolver la esperanza a España". El vicepresidente ha matizado, que, por ahora, prefiere no avanzar otras cuestiones y ha remitido a la intervención que tenía prevista el presidente de Vox, Santiago Abascal.

La respuesta de Nolasco se ha producido además en un momento de especial relevancia para sus formación en Aragón, integrada en el Ejecutivo autonómico junto al PP. Preguntado por si el adelanto electoral podía modificar su posición o su actividad política, ha evitado anticipar movimientos personales.

"Yo siempre he dicho que estaré donde el partido me diga que esté", ha expresado. El vicepresidente ha recordado su anterior etapa como concejal, iniciada en 2019, y ha apuntado que desconoce cuál será su situación política en el futuro.

Su prioridad inmediata, ha explicado, continúa estando en las responsabilidades que desempeña dentro del Gobierno de Aragón. En concreto, ha situado su trabajo actual junto a los equipos de sus departamentos en la gestión de los servicios sociales y en el objetivo de "simplificar las normas burocráticas de la comunidad autónoma".

LOS PRESUPUESTOS, AL MARGEN DE LA CONVOCATORIA

Uno de los principales asuntos abordados por Nolasco ha sido el posible impacto de las elecciones generales sobre la tramitación de los presupuestos de Aragón. La convocatoria del 29 de noviembre coincide con el proceso de elaboración de las cuentas autonómicas, aunque el vicepresidente ha defendido que ambas cuestiones discurren por vías diferentes.

"Nosotros aquí en Aragón tenemos una hoja de ruta clara, que es el pacto de gobierno que se firmó y ese va a ser nuestro timón", ha asegurado. Sobre esa base, el Ejecutivo autonómico pretende continuar trabajando en unas cuentas que, según ha avanzado, buscan responder a las expectativas tanto de quienes apoyaron al Gobierno como de quienes no lo hicieron.

Nolasco ha reivindicado que los presupuestos serán "los más ambiciosos de la historia de Aragón", aunque ha precisado que todavía no se encuentran en fase de redacción. Preguntado por cuándo podrían presentarse, no ha querido fijar una fecha concreta.

La posición del vicepresidente pasa por mantener separado el calendario autonómico del proceso político abierto en Madrid. "La política nacional va por un lado y la política autonómica va por otro. Yo creo que no tiene que ver una cosa con lo mismo", ha declarado.

Esa previsión se mantendría salvo que se produzca alguna circunstancia excepcional en el Ejecutivo central. Nolasco ha introducido esta cautela al referirse a la capacidad de Sánchez para tomar nuevas decisiones, aunque ha apuntado que, si no ocurre "ninguna nueva catástrofe provocada por él", la tramitación de las cuentas aragonesas debería continuar por el procedimiento ordinario.

UNA CAMPAÑA QUE YA CONDICIONA LA AGENDA POLÍTICA

La convocatoria electoral abre ahora un periodo de poco más de siete semanas hasta la jornada del 29 de noviembre. El calendario electoral comenzará formalmente con la publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prevista para este martes, 6 de octubre, momento a partir del cual se activarán los distintos plazos del proceso.

Para el Gobierno de Aragón, sin embargo, la prioridad expresada por Nolasco pasa por mantener la actividad autonómica y culminar los trabajos presupuestarios. El vicepresidente ha insistido en que el Ejecutivo cuenta con un acuerdo de gobierno que marca su actuación y que las elecciones generales no deberían alterar esa hoja de ruta.

En paralelo, su partido encara la cita electoral con la intención de convertirla en un plebiscito sobre la continuidad de Sánchez. Nolasco ha apelado a la movilización de los ciudadanos y ha situado el cambio de Gobierno como su principal expectativa, aunque ha reconocido que todavía es demasiado pronto para analizar resultados o posibles alianzas.