Nolasco reclama a la Delegación del Gobierno en Aragón que "desvele" si el agresor de Las Fuentes tiene residencia legal

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha reclamado este lunes al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que "desvele" si el agresor de una mujer y su hijo, el miércoles de la semana pasada en el distrito zaragozano de Las Fuentes, de origen marroquí, tiene o no residencia legal en España, exigiendo que se le expulse de España de inmediato.

Nolasco ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha exigido que se lleven a cabo "reformas legales" que impidan que sucesos así puedan repetirse. Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 20 de mayo al jueves, día 21, cuando según las investigaciones un hombre de 37 años se coló por la ventana de una vivienda en la calle Batalla de Lepanto armado con unas tijeras y golpeó y causó cortes a su expareja, de 62 años, estando presente el hijo de esta, de 42.

Agentes de la Policía Local de Zaragoza y de la Nacional acudieron a la vivienda tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar. A su llegada encontraron a una mujer que presentaba varios cortes y golpes, por lo que la trasladaron a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria, sin que su vida corriera peligro.

El vicepresidente ha agradecido "la rápida actuación de los vecinos, que alertados por los gritos de las víctimas pudieron avisar a la Policía y se evitó lo que pudo ser una tragedia mayor".

ANTECEDENTES

El área de Bienestar Social, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó "todos los mecanismos" para interesarse por el estado de madre e hijo y poner todos los medios del Departamento a su disposición, y también se puso en contacto con la Delegación del Gobierno en Aragón para recabar información en cuanto a la situación del detenido.

"Pudimos tener acceso a algunos datos básicos del expediente delictivo y policial" del presunto autor "horas después de que el delegado de Pedro Sánchez en Aragón saliera a contar algunos datos sin explicar la gran cuestión, cómo es posible que un inmigrante con tales antecedentes no fuera expulsado", ha relatado Nolasco, recalcando que "tenía más de una veintena de antecedentes".

Beltrán "se limitó a describir una realidad que hemos intentado destapar, pero no ha asumido ni una sola responsabilidad" por no haber vigilado al autor de estos hechos ni haber tramitado su expulsión con anterioridad, ha afeado Nolasco, puntualizando que el Departamento desconoce si tiene residencia legal en España.

Alejandro Nolasco ha pedido a la Delegación que inicie un expediente urgente de expulsión de España y ha criticado "la disparatada legislación española que padecemos, que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y sus vidas y, de forma sangrante, cuesta al erario público mucho dinero que se dedica, a menudo, a pagar la estancia y la comida de delincuentes", lo que es "indignante", señalando que Bienestar Social tiene otros cometidos, como atender las residencias de ancianos o la ayuda a domicilio a mayores y personas dependientes.

El Gobierno de Aragón quiere "esclarecer la nula integración de esta persona en la sociedad", ha continuado Nolasco, quien ha resaltado que el agresor de Las Fuentes tenía antecedentes por malos tratos y estaba fichado en el sistema Viogen, "del que tanto presume el Gobierno de Sánchez".

"Es una dejación absoluta" por parte del Gobierno de España, ha manifestado Nolasco, insistiendo en que "no son hechos aislados" y que "no es normal que unas personas que viene exclusivamente a delinquir estén sueltas por la calle; un tío dice que va a matar cuando lo dejen libre y no pasa nada".

"ESCÁNDALO"

"Esto solo lo podemos calificar de escándalo por diferentes motivos", ha considerado el vicepresidente, en alusión a que "alguien ha entrado en nuestro país y se ha asentado aprovechando el dinero público de los españoles y no ha sido expulsado tras cometer delitos; alguien que está en el sistema Viogen con semejante curriculum siga libre de manera descontrolada, sin ningún procedimiento de control".

También es un escándalo, ha enfatizado, por "la falta de explicaciones de Marlaska, que tiene que aclarar cómo es posible que una persona así esté en la calle con total impunidad; la falta de explicaciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha callado ante este caso de desprotección vergonzosa; y la actitud de la portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, la voz de Pedro Sánchez, que salió a tuitear para utilizar --el caso-- como propaganda política".

También ha opinado que es escandaloso que cuatro días después de estos hechos la Delegación del Gobierno no haya comunicado si el autor tiene residencia legal en España. Nolasco ha afirmado que aunque hay un solo autor material "no hay un único responsable" en referencia al Gobierno de España de Pedro Sánchez, que "debe velar por la seguridad de todos los aragoneses", criticando que "nuestro Estado de Derecho está amparando con fondos públicos a sujetos que ponen en riesgo la seguridad y la vida", a lo que se suma el proceso de regularización extraordinaria, "que incrementa el efecto llamada".

El Gobierno de Aragón recurrirá a "todas las vías legales" para "combatir esta invasión migratoria" y conseguir que "este delincuente jamás tenga la posibilidad de cumplir su amenaza: Cuanto más lejos de aquí, mejor", ha aseverado el vicepresidente primero, quien ha apuntado que el Ejecutivo elaborará informes de los perfiles repetidos de los agresores reincidentes y, a partir de ahí, estudiará la implantación de protocolos y políticas que lleven a proteger a las mujeres".

También ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar "el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres" y "poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas". El Departamento está "abierto" a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo "para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle".

Respecto al origen de los agresores, ha dicho que "el delincuente se criminaliza solo" y que "un español está aquí, te lo tienes que comer", pero "hay una gran cantidad de ilegales que cometen delitos por qué tenemos que aguantar eso, se ha preguntado".

El Ejecutivo regional elaborará un plan de retorno de inmigrantes promoviendo acuerdos con los países de origen, remitiéndose al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que faculta para ello a las comunidades autónomas. "La Comunidad Autónoma es competente".