Nolasco reivindica el papel de los mayores como "piedra angular de las familias" en los III Premios Personas Mayores

Los premiados, junto al vicepresidente Nolasco, el director general de Mayores, Máximo Ariza; el director general de Desregulación, Raúl López y la directora del IAJ, Patricia Rodríguez, quienes han entregado los Premios. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha afirmado este jueves, en los III Premios Personas Mayores que "son nuestros mayores quienes han construido nuestra nación y gracias a ellos disfrutamos hoy en día de Aragón y de España. Ellos son la piedra angular de las familias".

El vicepresidente ha hecho referencia a los indicadores demográficos de la comunidad aragonesa, con más de 300.000 personas de más de 65 años, con el 18% de ellos con más de 85 años.

Una tendencia cuya previsión es que siga incrementando el índice de envejecimiento durante los próximos años, circunstancia que se ve acentuada en la provincia de Teruel, donde cerca de 1 de cada 4 personas tiene más de 65 años.

En esta línea, Nolasco ha subrayado que "las personas mayores representan una parte fundamental de nuestras políticas", porque "es lo mínimo que podemos hacer, después de que han estado toda su vida trabajando y cuidándonos".

Ha destacado actuaciones como las Casas del Mayor en los municipios de Murero, Peraltilla, Monroyo y Libros, que "garantizan una atención integral a nuestros mayores que cubre las necesidades básicas".

Asimismo, ha recordado el Teléfono del Mayor y el reciente convenio con los Colegios Oficiales de farmacéuticos de las tres provincias para la difusión de sus carteles informativos en el medio rural, las Jornadas Intergeneracionales de Educación Financiera que se han celebrado en 10 municipios a lo largo de 2026, así como la Guía de Prevención de los Malos Tratos en las Personas Mayores.

PREMIOS PERSONAS MAYORES

Los Premios Personas Mayores han sido para el ex gerente del IASS Ángel Val, en la modalidad al mérito profesional; Manuel Siurana Roglán, en la modalidad a la trayectoria profesional, por su trayectoria ejemplar de servicios a la sociedad a través de la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de Valderrobres y la comarca del Matarraña.

En la modalidad al Compromiso Social ha recaído en Antonio Ramón Borraz Ariño, por su trayectoria ejemplar de compromiso humano, solidaridad y atención a quienes más lo necesitan como médico rural.

Además, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFEDAZ) ha recibido el premio en la modalidad Premio a la Entidad, Persona Física o Persona Jurídica Destacada por su labor en beneficio del colectivo de las personas mayores, recogido por María Jesús Cardoso, por ser una entidad de referencia en Aragón desde 1992 que trabaja en favor de las personas mayores con Alzheimer y otras demencias y sus familias.

Todos los premiados han recibido unas láminas elaboradas durante la ceremonia por el ilustrador Pío Lázaro. A su vez, Nolasco ha elogiado la trayectoria profesional y personal del director general de Mayores, Máximo Ariza, quien próximamente dejará de prestar servicio en el Gobierno de Aragón con motivo de su jubilación.